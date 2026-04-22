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台灣金融業自己做AI了！5月開始訓練 年底見首版銀行模型

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融科技產業聯盟22日宣布推動「金融大語言模型（FinLLM）」專案，集結16家金融機構與產官學資源，5月啟動模型訓練、年底推出首版銀行模型，打造「最懂台灣金融」的在地AI基礎建設，宣示金融業邁入自建AI的新里程碑。

依規劃，第一階段鎖定銀行業，後續再擴展至保險與證券領域。也因銀行本身已跨足多元金融業務，相關法規與資料基礎較完整，可加快模型訓練與落地速度，作為後續跨業延伸的核心。

金管會主委彭金隆指出，金融業高度仰賴語言與文本處理，但同時也是高度監理產業，牽涉大量在地法規與監理實務，難以直接套用國際通用模型，發展在地化金融大語言模型，已成為產業升級的必要工程。

他強調，該計畫具三大效益。首先是強化國家主權AI的應用，將本土法規與產業知識內化，降低對境外模型依賴，有助資料治理和資安自主能力。

其次是透過16家機構共同投入，結合學研與科技資源，避免重複投資、建立共用AI基礎設施，推動金融產業整體技術升級。

第三則是擴大應用外溢，未來可延伸到中小型金融機構、一般企業、教育單位等，提升金融知識可及性，推動普惠金融。

彭金隆說，該計畫已納入國發會AI新十大建設推動方案，數發部也提供主權AI語料庫作為訓練來源，顯示跨部會整合推動金融科技的決心。金管會也將持續扮演制度引導與協調窗口，協助產業導入AI應用。

銀行業 金融業 彭金隆

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