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安泰銀啟動AI賦能計畫 與群聯、台灣大跨界整合

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
安泰銀行啟動 AI 賦能計畫，並舉行「AI賦能 智慧安泰」戰略合作簽約儀式，包括安泰銀行董事長俞宇琦(右二)、總經理徐世偉(左二)、群聯電子執行長潘健成(右一)、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸(左一)共同出席。安泰銀行／提供
安泰銀行啟動 AI 賦能計畫，並舉行「AI賦能 智慧安泰」戰略合作簽約儀式，包括安泰銀行董事長俞宇琦(右二)、總經理徐世偉(左二)、群聯電子執行長潘健成(右一)、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸(左一)共同出席。安泰銀行／提供

安泰銀行（2849）22日宣布正式啟動AI賦能計畫，並舉行「AI賦能 智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行董事長俞宇琦、群聯電子執行長潘健成台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸共同出席，宣示三方將透過跨界整合，共同推動智慧金融應用落地，打造兼具安全性、效率與創新性的金融服務新模式。

本次合作由安泰銀行提供多元金融應用場景，結合群聯電子在高效能運算與AI 基礎設施技術（aiDAPTIV+解決方案）優勢，以及台灣大哥大於電信底層架構熟悉、資訊傳輸的能力，建構完整 AI 應用架構。安泰銀行指出，透過三方資源整合，AI 模型在處理金融敏感資料時，可兼顧運算效能、資料安全與法遵要求，有效提升整體數位韌性，為未來智慧金融發展奠定關鍵基礎。

在應用面上，安泰銀行率先導入台灣大哥大自主研發的「AI聽寫大哥」語音辨識服務，該服務支援語音辨識模型訓練，經客製化調教後最高可達97%的精準辨識率，更專為台灣在地語境打造，支援中、英、台、客四語混合辨識。該系統將應用於會議紀錄、客戶訪談與法務文件整理等作業場景，透過自動逐字稿與重點摘要功能，大幅縮短行政流程時間，提升作業效率與決策即時性。

安泰銀行強調，AI 導入的核心在於「賦能員工」。透過 AI 數位助理協助處理例行或重複性作業，讓同仁專注於專業服務與客戶經營，進一步提升服務品質與客戶滿意度。在技術發展上，未來 AI 應用將結合 RAG（檢索增強生成）技術，串接內部知識庫與專業資料來源，以提升資訊生成的準確性，降低錯誤風險。同時，相關應用亦將依循主管機關AI指引，確保在資料隱私、資訊安全與法規遵循下穩健發展。透過數位化與無紙化流程，亦有助降低資源耗用，落實 ESG 永續經營目標。

安泰銀行總經理徐世偉表示，此次合作是安泰推動AI賦能的重要里程碑。未來將持續投入AI基礎建設，擴大AI應用場景，深化科技與金融的結合，並建構企業級智慧知識庫，提升營運效率與知識傳承，讓創新真正落實於日常營運與客戶服務中，朝向成為台灣銀行業智慧金融標竿邁進。

群聯電子執行長潘健成也表示，AI在金融產業的應用，關鍵不僅在於模型能力，更在於底層運算與資料架構是否能兼顧效能、安全與法遵。很榮幸能與安泰銀行及台灣大哥大攜手合作，透過高效能儲存與AI基礎架構技術，協助安泰銀行在地端落實AI應用，兼顧資料隱私與運算效率。期待透過此次跨域整合，讓AI真正成為賦能員工與優化服務體驗的核心引擎，加速智慧金融的實際落地。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸也說，全球AI已進入自主與普及的新階段，如何將 AI 轉化為可衡量的營運成果是企業當前的關鍵挑戰。台灣大哥大憑藉 Telco+Tech 的差異化優勢，結合電信數據天賦，致力於協助企業突破模型部署與資料安全的瓶頸。

面對瞬息萬變的外部經營環境、客戶需求與科技變革，安泰銀行將持續深化科技應用於各項營運流程，致力於數位通路與實體服務的深度融合，積極推動AI應用落地，藉此深化與客戶長期關係與提升品牌信任度，打造金融競爭力。

潘健成 台灣大哥大 安泰銀行 群聯

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