安泰銀啟動AI賦能計畫 與群聯、台灣大跨界整合

安泰銀行（2849）22日宣布正式啟動AI賦能計畫，並舉行「AI賦能 智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行董事長俞宇琦、群聯電子執行長潘健成、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸共同出席，宣示三方將透過跨界整合，共同推動智慧金融應用落地，打造兼具安全性、效率與創新性的金融服務新模式。

本次合作由安泰銀行提供多元金融應用場景，結合群聯電子在高效能運算與AI 基礎設施技術（aiDAPTIV+解決方案）優勢，以及台灣大哥大於電信底層架構熟悉、資訊傳輸的能力，建構完整 AI 應用架構。安泰銀行指出，透過三方資源整合，AI 模型在處理金融敏感資料時，可兼顧運算效能、資料安全與法遵要求，有效提升整體數位韌性，為未來智慧金融發展奠定關鍵基礎。

在應用面上，安泰銀行率先導入台灣大哥大自主研發的「AI聽寫大哥」語音辨識服務，該服務支援語音辨識模型訓練，經客製化調教後最高可達97%的精準辨識率，更專為台灣在地語境打造，支援中、英、台、客四語混合辨識。該系統將應用於會議紀錄、客戶訪談與法務文件整理等作業場景，透過自動逐字稿與重點摘要功能，大幅縮短行政流程時間，提升作業效率與決策即時性。

安泰銀行強調，AI 導入的核心在於「賦能員工」。透過 AI 數位助理協助處理例行或重複性作業，讓同仁專注於專業服務與客戶經營，進一步提升服務品質與客戶滿意度。在技術發展上，未來 AI 應用將結合 RAG（檢索增強生成）技術，串接內部知識庫與專業資料來源，以提升資訊生成的準確性，降低錯誤風險。同時，相關應用亦將依循主管機關AI指引，確保在資料隱私、資訊安全與法規遵循下穩健發展。透過數位化與無紙化流程，亦有助降低資源耗用，落實 ESG 永續經營目標。

安泰銀行總經理徐世偉表示，此次合作是安泰推動AI賦能的重要里程碑。未來將持續投入AI基礎建設，擴大AI應用場景，深化科技與金融的結合，並建構企業級智慧知識庫，提升營運效率與知識傳承，讓創新真正落實於日常營運與客戶服務中，朝向成為台灣銀行業智慧金融標竿邁進。

群聯電子執行長潘健成也表示，AI在金融產業的應用，關鍵不僅在於模型能力，更在於底層運算與資料架構是否能兼顧效能、安全與法遵。很榮幸能與安泰銀行及台灣大哥大攜手合作，透過高效能儲存與AI基礎架構技術，協助安泰銀行在地端落實AI應用，兼顧資料隱私與運算效率。期待透過此次跨域整合，讓AI真正成為賦能員工與優化服務體驗的核心引擎，加速智慧金融的實際落地。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸也說，全球AI已進入自主與普及的新階段，如何將 AI 轉化為可衡量的營運成果是企業當前的關鍵挑戰。台灣大哥大憑藉 Telco+Tech 的差異化優勢，結合電信數據天賦，致力於協助企業突破模型部署與資料安全的瓶頸。

面對瞬息萬變的外部經營環境、客戶需求與科技變革，安泰銀行將持續深化科技應用於各項營運流程，致力於數位通路與實體服務的深度融合，積極推動AI應用落地，藉此深化與客戶長期關係與提升品牌信任度，打造金融競爭力。