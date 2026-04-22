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金融業瞄準虛擬資產商機 聯邦銀與MaiCoin合作再下一城

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行與MaiCoin數位資產交易平台22日宣布共同發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。聯邦銀行／提供
聯邦銀行與MaiCoin數位資產交易平台22日宣布共同發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。聯邦銀行／提供

隨著金管會力拚《虛擬資產服務法》今年上路，市場也陸續傳出金控有意透過併購將虛擬資產業納入版圖，聯邦銀行總經理許維文22日指出，每一家銀行或金控的策略有所不一，聯邦銀與MaiCoin的合作除了既有的投資關係外，後續業務合作也將隨著主管機關的開放程度，展開更深的連結。

聯邦銀行與MaiCoin的合作關係，一路從2023年MaiCoin 推出美金入金服務，用戶就是透過綁定聯邦銀行外幣帳戶進行；接著聯邦銀行入股MaiCoin，成為MaiCoin的重要投資人；過去雙方也在虛擬資產保管業務、信用卡紅利點數兌換加密貨幣序號建立合作基礎。

MaiCoin集團董事長劉世偉指出，此次共同推出聯邦 MaiCoin聯名卡，也象徵著雙方合作向前邁進的重要里程碑。

如何看待接下來金融業與虛擬資產業者的合作模式？許維文認為，每一家銀行或金控的經營策略有所不一，以聯邦銀行來講，因區塊鏈技術並非銀行專業，希望與最強的虛擬資產平台業者合作，透過各自優勢創造出最好的經營模式，因此後續與MaiCoin的戰略合作上，除了既有的投資關係外，業務面也將會隨著主管機關的開放程度，展開深化連結。

至於聯邦銀行自去年來與MaiCoin開辦「虛擬資產保管試辦業務」，對於目前的保管業務發展，許維文指出，保管業務主要分成四階段，第一階段是保管虛擬資產交易所平台的虛擬資產；第二階段是除了交易平台資產之外，也擴展至專業投資人及機構投資人；第三階段則是擴展至高資產的客戶；第四階段則可能擴展至投信ETF的保管，目前與MaiCoin合作的保管業務階段仍處於第一階段，也就是由聯邦銀行保管MaiCoin平台的虛擬資產。

許維文指出，由於每一個階段所需要的內控、系統建置皆有所不同，因此還有很大的發展空間，且目前國際上都還在發展及學習的階段當中。

談到國內的虛擬資產市場，劉世偉則認為，台灣的資本市場目前已走入全球第七名，開證券戶人數早已超過千萬人，但目前國內有開加密貨幣帳戶約有200萬人，隨著證券交易趨於幣化，相信仍有潛在且巨大的成長空間。

金管會 金控 聯邦銀行

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