金融大語言模型將有初階銀行員資格 最快今年Q3底完成開發

金融大語言模型計畫今（22）日正式對外宣布，對於模型的專業程度，中信金資訊處長賈景光指出，希望這次模型，有「初階銀行員能力的資格」，包括具有至少能拿到金融研訓院證照水準，換言之，亦比一般大學生的金融專業知識更高。對此，中國信託銀行數位科技處處長王俊權也表示，接下來將對模型專業水準，進行評測，並且會以量化測驗分數來評量是否達到所要求的水準。

金融業對人工智慧（AI）的使用，已經進階到AI AGENT，對此賈景光也指出，未來要往AI AGENT走，則模型的穩定度與精準度，更為重要，否則AI AGENT一定會出錯。

賈景光也特別釐清，使用AI AGENT和「小龍蝦」是兩回事，例如，中信金內部禁用小龍蝦，而現在使用AI AGENT並非獨立作業，而是人機協作，他也表示，金融業要讓AI AGENT獨立作業有其困難，一定得需要人機協作。

中信估算，此次的金融大語言模型開發費用，大約在4千萬至7千萬元，會採取費用均分法，由一起參與該計畫的16家銀行共同分攤，除了中信銀作為召集人進行統籌規畫，16家銀行也將派員共同執行推動金融大語言模型，其中，金融研訓院也會出考題來測試模型的專業水準和準確度。

賈景光也指出，未來會有維運機制，接下來會找有收費機制的維運商來承接這個模型，模型開發出來之後，可以放地端，也可放雲端，長期則希望每家銀行都有各自的場景來靈活運用。

過去，金融業者進行AI阻詐合作時，最常碰到的問題就是不同金融機構之間的資料共同運用，可能會產生不適用的盲點。對此，王俊權釐清，這次大模型分享的資料，都是金融業共同產業知識、授信稽核內控等規定，並沒有用到任何一家金融機構的資料，就不會有標準不同的問題，所有迄今有效法規，不論存續期間多久，都會納入在資料庫，因此，在大模型開發出來之後，每個金融業者可以用更有效率的方式，來使用有共同標準的東西。

對於未來對AI AGENT的管理，金管會金融創新處處長林羲聖指出，先前金管會已訂定AI指引的六大原則，包括透明化、可解釋性等等，由於AI AGENT會進一步去執行，所以在執行端的風險控管，將會是新的重點。他也指出，數發部會先訂出風險框架，接下來，金管會將等框架出來之後，再訂金融業專屬的框架來作為對AI AGENT執行的新規定。

在費用上，第一版模型作出來的成本就花了4千萬至7千萬元，這還不包括第二階段的客服運用、財管運用，也因此賈景光指出，銀行業者共同開發出金融大語言模型，的確大量降低每家業者所需負擔的費用。

賈景光也表示，目前美國、大陸都沒有這種聯合銀行業者之力推動的大語言模型，因為當地大公司都已自己單獨研發大語言模型，像台灣此次推出的「聯合大語言模型」，其實已跑在很多國家前面；至於該語言模型會否有AI幻覺？他坦言，現在沒有任何AI模型能100%都沒有幻覺，只能把機率降低至不到1%，或更低。

對於測試模型程度的考題，王俊權則指出，政大會有建議版先出來，後續16家銀行也會共同建議題庫，至於繼銀行使用大語言模型之後，何時會進入保險、證券等下一個階段使用？賈景光指出，最大的重點在於合規資料在哪裡，例如，保險的話，就要找保發中心。而在銀行業對該模型的運用，王俊權舉例，例如徵信應用，要去讀年報，若內化到模型，相對會更有效率，會精準很多；而且在模型之外，也可透過很多外掛的新資訊，來隨時更新及擴大資訊量。