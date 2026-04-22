股匯不同調 新台幣貶5.1分終止連2升

金融大語言模型計畫今（22）日正式對外宣布，對於模型的專業程度，中信金資訊處長賈景光指出，希望這次模型，有「初階銀行員能力的資格」，包括具有至少能拿到金融研訓院證照水準，換言之，亦比一般大學生的金融專業知識更高。對此，中國信託銀行數位科技處處長王俊權也表示，接下來將對模型專業水準，進行評測，並且會以量化測驗分數來評量是否達到所要求的水準。

2026-04-22 18:51