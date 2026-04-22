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股匯不同調 新台幣貶5.1分終止連2升
美國總統川普宣布延長停火，但美伊互相放話，導致市場不確定性升高，避險資金回流美元，亞幣紛紛示弱。新台幣兌美元今天收盤收31.54元，貶5.1分，終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至16.685億美元。
川普宣布延長美國與伊朗的停火協議，以爭取更多談判時間，但他強調將持續封鎖伊朗港口，中東局勢充滿變數。
中東局勢混沌，但未打擊台股士氣，今天指數盤中突破38000點大關，最高為38096.88點，終場收在37878.47點，上漲273.36點。
外匯交易員表示，儘管台股上漲，外資匯入量能有限，偏雙向操作，且美元轉強，新台幣隨亞幣一同走弱，股匯走勢分歧。新台幣兌美元今天開盤價為31.51元，最高31.455元、最低31.540元。
外匯交易員表示，4月以來，新台幣匯率已經拉出一個升值波段，來到31.5元的重要心理關卡，下方美元買盤逢低承接的意願強烈，要進一步升值需要有強勁動能，但台股已經一路創高，要再有猛烈漲勢，挑戰較大，加上中東戰事烏雲還未散去，短線新台幣應呈盤整格局。
央行統計今天主要貨幣變動，由於市場觀望中東局勢，避險情緒增溫，美元指數小升0.05%，亞幣普遍走弱，人民幣微跌0.07%，日圓小貶0.13%，新台幣貶值0.16%，韓元下跌0.36%。
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