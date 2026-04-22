快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯不同調 新台幣貶5.1分終止連2升

中央社／ 台北22日電
新台幣兌美元今天收盤收31.54元，貶5.1分，終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至16.685億美元。圖／本報資料照片
新台幣兌美元今天收盤收31.54元，貶5.1分，終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至16.685億美元。圖／本報資料照片

美國總統川普宣布延長停火，但美伊互相放話，導致市場不確定性升高，避險資金回流美元，亞幣紛紛示弱。新台幣兌美元今天收盤收31.54元，貶5.1分，終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至16.685億美元。

川普宣布延長美國與伊朗的停火協議，以爭取更多談判時間，但他強調將持續封鎖伊朗港口，中東局勢充滿變數。

中東局勢混沌，但未打擊台股士氣，今天指數盤中突破38000點大關，最高為38096.88點，終場收在37878.47點，上漲273.36點。

外匯交易員表示，儘管台股上漲，外資匯入量能有限，偏雙向操作，且美元轉強，新台幣隨亞幣一同走弱，股匯走勢分歧。新台幣兌美元今天開盤價為31.51元，最高31.455元、最低31.540元。

外匯交易員表示，4月以來，新台幣匯率已經拉出一個升值波段，來到31.5元的重要心理關卡，下方美元買盤逢低承接的意願強烈，要進一步升值需要有強勁動能，但台股已經一路創高，要再有猛烈漲勢，挑戰較大，加上中東戰事烏雲還未散去，短線新台幣應呈盤整格局。

央行統計今天主要貨幣變動，由於市場觀望中東局勢，避險情緒增溫，美元指數小升0.05%，亞幣普遍走弱，人民幣微跌0.07%，日圓小貶0.13%，新台幣貶值0.16%，韓元下跌0.36%。

台股 美國 台幣匯率 伊朗 美元指數

延伸閱讀

台股再衝新高 新台幣連2升收31.489元

新台幣貶5.1分 收31.54元

新台幣午盤貶2.7分 暫收31.516元

未結售外匯金額 攀高

相關新聞

證交所開鍘台新證券「過怠金+違約金」131萬元 資安內控另立案調查

臺灣證券交易所表示，台新證券與元富證券完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。對此，證交所已第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益。

頻出包…證交所開罰台新證131萬元 資通安全機制等缺失另案待處置

台新證券與元富證券合併後，發生多起系統異常事件，影響投資人權益，證交所21日表示，已先對台新證券開罰131萬元；同時，證交所實地查核結果發現台新證券在資通安全檢查機制及內控規範有缺失，將立案查處。

再添1張！壽險業首季誕生4張百億神單 狂賣800億元

今年第1季投資型保單熱銷，誕生四張「百億神單」。據統計，國泰人壽率先誕生三張百億神單，銷售金額累積突破670億元；而外商安聯人壽「吉利發發」暢銷數年，前二月銷售已達92億元，預估第1季銷售金額約130億元，晉升為百億保單。

股匯不同調 新台幣貶5.1分終止連2升

美國總統川普宣布延長停火，但美伊互相放話，導致市場不確定性升高，避險資金回流美元，亞幣紛紛示弱。新台幣兌美元今天收盤收3...

金融大語言模型將有初階銀行員資格 最快今年Q3底完成開發

金融大語言模型計畫今（22）日正式對外宣布，對於模型的專業程度，中信金資訊處長賈景光指出，希望這次模型，有「初階銀行員能力的資格」，包括具有至少能拿到金融研訓院證照水準，換言之，亦比一般大學生的金融專業知識更高。對此，中國信託銀行數位科技處處長王俊權也表示，接下來將對模型專業水準，進行評測，並且會以量化測驗分數來評量是否達到所要求的水準。

安泰銀行攜手群聯、台灣大 啟動AI賦能計畫

安泰銀行（2849）22日宣布正式啟動AI賦能計畫，並舉行「AI賦能 智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行董事長俞宇琦、總經理徐世偉、群聯電子執行長潘健成、以及台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸共同出席，宣示三方將透過跨界整合，共同推動智慧金融應用落地，打造兼具安全性、效率與創新性的金融服務新模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。