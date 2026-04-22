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刷卡消費可兌換比特幣 聯邦銀攜手MaiCoin發行聯名卡、最高回饋4.5%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行22日與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團，共同舉行新卡上市記者會，宣布發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。聯邦銀行／提供
聯邦銀行22日與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團，共同舉行新卡上市記者會，宣布發行「聯邦MaiCoin聯名卡」。聯邦銀行／提供

聯邦銀行攜手 MaiCoin集團共同發行「聯邦 MaiCoin聯名卡」，雙方在22日舉行新卡上市記者會，將日常信用卡消費回饋與加密貨幣結合，同時聯邦銀行針對聯名卡打造「U幣」機制，在國內外刷卡消費累積「U幣」，可兌換等值新台幣的多種加密貨幣序號。針對新型態的信用卡，聯邦銀行也喊出，目標在上市期間的三至六個月突破2萬張發卡量。

聯邦銀行總經理許維文表示，先前聯邦銀行已與 MaiCoin在虛擬資產保管業務、信用卡紅利點數兌換加密貨幣建立深厚的合作基礎，如今再推出新型態的聯名信用卡，持卡人在國內外消費所回饋的「U幣」，可兌換成加密貨幣；另外，聯邦銀行也為持卡人推出專屬的資金靈活貸專案，400萬額度隨借隨還。

聯邦銀行針對聯名卡打造「U幣」機制，透由聯名卡在國內外消費累積「U幣」，上市推出最高4.5%U幣回饋，每1個U幣可兌換等值新台幣1元的比特幣、以太幣、泰達幣、USD Coin及MAX Token等多種加密貨幣序號。持卡人可依需求靈活兌換，讓消費不僅是消費，而是讓消費也能累積數位資產。

聯邦 MaiCoin聯名卡在國內外消費享基本回饋0.5%無上限外，針對前月新增消費金額對應入門級、進階級、優選級，分別加碼1%、2%、4%，最高可享 4.5%U幣回饋，若是在上市首三個月首次申辦並成功核卡者，次月將自動升級至進階等級，可享2.5% U幣回饋。除了刷卡回饋外，這張也是全台首發「感溫即變色」的信用卡，採用熱感應技術，讓聯名卡更具趣味巧思。

聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容表示，目前信用卡消費兌換主要有三種型態，一是現金回饋、二是點數、第三種則屬於兌換虛擬貨幣的新形態；內部先前對於這張聯名卡的目標客群首先瞄準對虛擬資產有興趣的族群，另外，新型態兌換方式也成為一般消費者接觸加密貨幣的入口，讓消費過程中也能成為累積數位資產的管道。

MaiCoin集團董事長劉世偉也指出，隨著美國政府持續推出加密貨幣的友善法案，加密貨幣逐漸成為大眾熟悉的產業，但同時也觀察到，雖然大眾對於加密貨幣的興趣提升，由於需要花心力理解，始終處於觀望階段，因此這張聯名信用卡有助於引導大眾進入加密貨幣的第一步，利用日常消費回饋形式，透過卡友既有的消費習慣就能輕鬆持有加密貨幣。

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