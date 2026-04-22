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台灣大攜手群聯電子搶進智慧金融 助攻安泰銀行AI升級

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）近期攜手群聯電子（8299），搶進智慧金融應用，以地端AI解方帶動金融營運轉型、降本增效，助攻安泰銀行AI升級，導入「AI聽寫大哥」、國家級資安防護，以及群聯電子在高效能運算與AI基礎設施的技術優勢。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，全球AI已進入自主與普及的新階段，如何將AI轉化為可衡量的營運成果是企業當前的關鍵挑戰；對金融業而言，不只單一技術突破，而是如何在既有資安與合規框架下，穩定推進至核心營運流程。

台灣大指出，以「Telco+Tech」策略，助攻企業客戶賦能AI即刻升級、降本增效，協助安泰銀行導入由台灣大自研ASR語音辨識技術支援的「AI聽寫大哥」，透過領先的在地化語音模型，精準因應金融場景之本地語言需求。

此外，台灣大透過國家級資安防護，滿足銀行業資安與合規的高度要求，結合台灣大在電信底層架構與資訊傳輸的實力，及群聯電子在高效能運算與AI基礎設施的技術優勢，串聯安泰銀行多元金融應用場景，共同建構完整的AI應用架構，加速推動兼具安全性、效率與創新的智慧金融應用落地。

安泰銀行總經理徐世偉表示，此次合作是安泰推動AI賦能的重要里程碑。未來將持續擴大AI應用場景，投入AI基礎建設，深化科技與金融的結合，並建構企業級智慧知識庫，提升營運效率與知識傳承能力，讓創新真正落實於日常營運與客戶服務中，朝向成為台灣銀行業智慧金融標竿邁進。

群聯電子執行長潘健成認為，AI在金融產業的應用，關鍵不僅在於模型能力，更在於底層運算與資料架構是否能兼顧效能、安全與法遵，透過此次跨域整合，讓AI真正成為賦能員工與優化服務體驗的核心引擎，加速智慧金融的實際落地。

台灣大哥大 安泰銀行

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