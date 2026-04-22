南山人壽推「團體微型首次罹患癌症健康保險」 助力經濟弱勢醫療保障

為落實社會安全網功能、強化弱勢醫療保障，南山人壽在金管會指導下，於今年3月獲得試辦核准，推出「團體微型首次罹患癌症健康保險」，為業界首張癌症微型保單。22日南山人壽攜手澎湖縣政府舉辦捐贈記者會，透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，為澎湖縣約600名低收入戶民眾納保，當確診癌症時，提供定額給付新台幣5萬元，因應治療初期生活及照護之需，減輕經濟弱勢家庭突發支出的經濟負擔。

南山人壽恪守公平待客原則，連續4年名列金管會公平待客原則評核前25%績優企業之列，並積極響應金管會普惠金融政策，致力推動微型保險守護弱勢族群，自2014年迄今，累計捐款新台幣逾1.3億元，協助約63.5萬人次弱勢民眾擁有基本的意外險保障，為弱勢家庭撐起風險防護網。此外，南山人壽長期關注弱勢健康平權議題，多年來，以南山人壽慈善基金會為平台，與各縣市超過200家醫院合作提供醫療補助基金，協助減輕經濟弱勢病患醫療費用負擔，自2013年至今，已累積捐贈逾新台幣5.7億元，協助超過4.8萬個弱勢家庭度過無力就醫的困境。

南山人壽表示，依多年弱勢醫療救助經驗，當經濟弱勢病患面臨癌症等重大疾病，南山人壽慈善基金會提供約6萬元的醫療補助基金，協助他們接受必要之治療，然除了醫療費用支出外，尚有平均5到6萬元因應治療初期照護之急難需求，且還會伴隨營養品支出、收入減少等影響，家庭安定性所受到的衝擊程度，遠高於一般家庭。

為此，南山人壽投入開發「團體微型首次罹患癌症健康保險」，在被保險人確診癌症時即啟動理賠，提供一次性給付，希望為受癌症所苦的經濟弱勢家庭提供即時的幫助，提升低收入戶的癌症保障水準。南山人壽「團體微型首次罹患癌症健康保險」試辦計畫的推展，將優先照顧醫療資源較為不足的離島偏鄉地區，率先從澎湖縣出發，此次合作預計將為澎湖縣約600名低收入戶民眾投保，被保險人於保險契約有效期間內首次罹患癌症，即提供定額給付新台幣5萬元，作為治療初期急需時之急難金，協助弱勢家庭多一份安心後盾。

此微型保險商品希望與政府社會保險（如全民健康保險、長照保險等）形成互補機制，在經濟弱勢民眾確診癌症初期，即提供定額理賠給付，就像「及時雨」機制，給予受惠家庭溫暖，幫助他們安心接受治療，另一方面亦有助於減少社會救助資源壓力，並提升公共資源運用效率。

展望未來，南山人壽今年還將在金門等離島地區開辦「團體微型首次罹患癌症健康保險」業務，並逐步擴大到有需要的偏鄉地區；隨著社會與環境的改變，南山人壽將洞察弱勢風險保障缺口與需求，持續針對弱勢族群打造商品與服務，落實普惠金融與公平待客的企業社會責任。