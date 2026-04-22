安泰銀行攜手群聯、台灣大 啟動AI賦能計畫

安泰銀行（2849）22日宣布正式啟動AI賦能計畫，並舉行「AI賦能 智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行董事長俞宇琦、總經理徐世偉、群聯電子執行長潘健成、以及台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸共同出席，宣示三方將透過跨界整合，共同推動智慧金融應用落地，打造兼具安全性、效率與創新性的金融服務新模式。

安泰銀行旨在透過AI科技啟動智慧作業流程革新，不僅是金融服務的提供者，更是客戶與員工智慧生活的夥伴。本次合作由安泰銀行提供多元金融應用場景，結合群聯電子在高效能運算與AI基礎設施的技術（aiDAPTIV+解決方案）優勢，以及台灣大哥大於電信底層架構熟悉、資訊傳輸的能力，建構完整AI應用架構。

安泰銀行指出，透過三方資源整合，AI模型在處理金融敏感資料時，可兼顧運算效能、資料安全與法遵要求，有效提升整體數位韌性，為未來智慧金融發展奠定關鍵基礎。

在應用面上，安泰銀行率先導入台灣大哥大自主研發之「AI聽寫大哥」語音辨識服務，該服務支援語音辨識模型訓練，經客製化調教後最高可達97%的精準辨識率，更專為台灣在地語境打造，支援中、英、台、客四語混合辨識。

該系統將應用於會議紀錄、客戶訪談與法務文件整理等作業場景，透過自動逐字稿與重點摘要功能，大幅縮短行政流程時間，提升作業效率與決策即時性。

安泰銀行強調，AI導入的核心在於「賦能員工」。透過AI數位助理協助處理例行或重複性作業，讓同仁專注於專業服務與客戶經營，進一步提升服務品質與客戶滿意度。

在技術發展上，安泰銀行指出，未來AI應用將結合 RAG（檢索增強生成）技術，串接內部知識庫與專業資料來源，以提升資訊生成的準確性，降低錯誤風險。

群聯電子執行長潘健成表示，AI在金融產業的應用，關鍵不僅在於模型能力，更在於底層運算與資料架構是否能兼顧效能、安全與法遵。透過高效能儲存與AI基礎架構技術，協助安泰銀行在地端落實AI應用，兼顧資料隱私與運算效率。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，全球AI已進入自主與普及的新階段，如何將AI轉化為可衡量的營運成果是企業當前的關鍵挑戰。台灣大哥大憑藉 Telco+Tech 的差異化優勢，結合電信數據天賦，致力於協助企業突破模型部署與資料安全的瓶頸。