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3月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.105％ 購屋貸款平均利率2.306%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行。圖／聯合報系資料照片

央行公布3月本國五大銀行(台銀、合庫銀、一銀華銀土銀)新承做放款加權平均利率為2.105％，較2月的2.086％上升0.019個百分點，係因周轉金貸款利率上升。若不含國庫借款，3月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.142％，則較2月的2.189％下降0.047個百分點。

3月本國五大銀行購屋貸款平均利率為2.306%，較上月下滑1.6個基本點。

利率 央行 土銀 台銀 華銀 一銀

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