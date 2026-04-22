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3月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.105％ 購屋貸款平均利率2.306%
央行公布3月本國五大銀行(台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀)新承做放款加權平均利率為2.105％，較2月的2.086％上升0.019個百分點，係因周轉金貸款利率上升。若不含國庫借款，3月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.142％，則較2月的2.189％下降0.047個百分點。
3月本國五大銀行購屋貸款平均利率為2.306%，較上月下滑1.6個基本點。
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