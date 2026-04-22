3月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.105％ 購屋貸款平均利率2.306%

中信金領銜推出大語言模型，對此，中信銀董事長陳佳文今（22）日在發表會致辭時列舉有以下三大效益，包括：1、資料有互補性，不用各自作，因為每個銀行的強項不同，而人工智慧（AI）有越多好資訊，就學得越快，達到資料互補效果；2、可分攤算力的成本，因為算力很貴、是稀有資源；3、把業界標準統一，例如，中信銀與兆豐銀的行員也要互相溝通，標準不一樣，對接就有問題。

2026-04-22 15:37