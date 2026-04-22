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MaiCoin攜手聯邦銀行推聯名信用卡 布局用戶數成長引擎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
聯邦銀行攜手 MaiCoin 數位資產買賣平台推出「聯邦 MaiCoin 聯名卡」，22 日舉辦新卡上市記者會。圖左至右依序為聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容、Visa 台灣區總經理黃慧琴、聯邦銀行副總經理盧文娟、聯邦銀行總經理許維文、MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉、MaiCoin 集團總經理陳明惠、一卡通票證總經理鄭鍇尹、MaiCoin 集團公關暨行銷資深經理翁子涵。圖／MaiCoin 集團提供
聯邦銀行攜手 MaiCoin 數位資產買賣平台推出「聯邦 MaiCoin 聯名卡」，22 日舉辦新卡上市記者會。圖左至右依序為聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容、Visa 台灣區總經理黃慧琴、聯邦銀行副總經理盧文娟、聯邦銀行總經理許維文、MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉、MaiCoin 集團總經理陳明惠、一卡通票證總經理鄭鍇尹、MaiCoin 集團公關暨行銷資深經理翁子涵。圖／MaiCoin 集團提供

台灣數位資產領導品牌 MaiCoin 集團持續推動數位資產普及與日常應用，此次旗下 MaiCoin 數位資產買賣平台攜手本土大型金融機構聯邦銀行推出「聯邦 MaiCoin 聯名卡」，以日常消費場景作為加密貨幣入口，讓卡友藉由回饋機制在既有生活情境中自然接觸加密貨幣，同時亦結合集團旗下 MAX 數位資產交易所平台代幣 MAX Token 作為新戶引導設計，提供甫加入加密貨幣生態圈的用戶理解及參與的管道，為卡友建立從入門到實際使用的完整參與路徑，鼓勵潛在用戶跨出踏入數位資產生態圈的第一步。

MaiCoin 集團董事長劉世偉表示：「隨著加密貨幣逐步主流化，大眾對產業的關注度逐漸提升，然而我們也觀察到，不少潛在用戶對數位資產雖然感興趣，但礙於需要花心力理解，而始終處於觀望階段；透過信用卡這一項生活常用的金融工具，可讓卡友從熟悉的消費情境出發，藉由既有行為自然累積加密貨幣相關回饋，逐步建立認識並進而加入數位資產生態圈；未來我們亦將持續與傳統金融機構及多元生活場景合作，擴大用戶接觸管道，讓數位資產逐步成為大眾日常生活的一部分。」

聯邦 MaiCoin 聯名卡以「日常消費導入數位資產」為核心設計，透過消費回饋轉換為加密貨幣兌換碼，讓回饋機制跳脫傳統紅利點數框架，成為用戶接觸數位資產的第一步；卡友消費最高可享 4.5%U幣回饋，1 個 U 幣等值 1 元數位資產兌換碼，可至 MaiCoin 平台兌換 BTC、ETH、USDT、USDC 及 MAX Token等加密貨幣，建立從消費到持有數位資產的基礎連結。

在入門引導機制上，MaiCoin 進一步透過 MAX Token 作為新戶接觸數位資產的切入點，即日起，凡於 2027 年 4 月 30 日前成功申辦聯名卡並於核卡後 30 日內完成指定消費門檻，即可獲得等值新臺幣 300 元之 MAX Token；針對尚未註冊 MaiCoin 平台之用戶，透過指定連結完成註冊並達指定門檻者即可獲等值新臺幣 200 元 MAX Token，前 1,000 名則可獲得等值新臺幣 250 元 MAX Token，讓卡友透過實際持有與使用平台代幣，在操作過程中逐步理解數位資產的運作方式與應用情境。

除了資產累積與入門引導外，聯邦 MaiCoin 聯名卡亦延伸串聯一卡通 iPASS MONEY 電子票證功能並推出期間限定加碼活動，卡友透過綁定 APP 並完成指定任務，可享儲值金與綠點回饋；讓聯名卡成為用戶接觸與理解加密貨幣的重要入口，逐步引導用戶進入數位資產生態圈，建立從認識到參與的轉換路徑，推動數位資產融入日常生活，並為 MaiCoin 建構長期用戶成長動能。

信用卡 聯邦銀行 加密貨幣

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