MaiCoin攜手聯邦銀行推聯名信用卡 布局用戶數成長引擎

台灣數位資產領導品牌 MaiCoin 集團持續推動數位資產普及與日常應用，此次旗下 MaiCoin 數位資產買賣平台攜手本土大型金融機構聯邦銀行推出「聯邦 MaiCoin 聯名卡」，以日常消費場景作為加密貨幣入口，讓卡友藉由回饋機制在既有生活情境中自然接觸加密貨幣，同時亦結合集團旗下 MAX 數位資產交易所平台代幣 MAX Token 作為新戶引導設計，提供甫加入加密貨幣生態圈的用戶理解及參與的管道，為卡友建立從入門到實際使用的完整參與路徑，鼓勵潛在用戶跨出踏入數位資產生態圈的第一步。

MaiCoin 集團董事長劉世偉表示：「隨著加密貨幣逐步主流化，大眾對產業的關注度逐漸提升，然而我們也觀察到，不少潛在用戶對數位資產雖然感興趣，但礙於需要花心力理解，而始終處於觀望階段；透過信用卡這一項生活常用的金融工具，可讓卡友從熟悉的消費情境出發，藉由既有行為自然累積加密貨幣相關回饋，逐步建立認識並進而加入數位資產生態圈；未來我們亦將持續與傳統金融機構及多元生活場景合作，擴大用戶接觸管道，讓數位資產逐步成為大眾日常生活的一部分。」

聯邦 MaiCoin 聯名卡以「日常消費導入數位資產」為核心設計，透過消費回饋轉換為加密貨幣兌換碼，讓回饋機制跳脫傳統紅利點數框架，成為用戶接觸數位資產的第一步；卡友消費最高可享 4.5%U幣回饋，1 個 U 幣等值 1 元數位資產兌換碼，可至 MaiCoin 平台兌換 BTC、ETH、USDT、USDC 及 MAX Token等加密貨幣，建立從消費到持有數位資產的基礎連結。

在入門引導機制上，MaiCoin 進一步透過 MAX Token 作為新戶接觸數位資產的切入點，即日起，凡於 2027 年 4 月 30 日前成功申辦聯名卡並於核卡後 30 日內完成指定消費門檻，即可獲得等值新臺幣 300 元之 MAX Token；針對尚未註冊 MaiCoin 平台之用戶，透過指定連結完成註冊並達指定門檻者即可獲等值新臺幣 200 元 MAX Token，前 1,000 名則可獲得等值新臺幣 250 元 MAX Token，讓卡友透過實際持有與使用平台代幣，在操作過程中逐步理解數位資產的運作方式與應用情境。

除了資產累積與入門引導外，聯邦 MaiCoin 聯名卡亦延伸串聯一卡通 iPASS MONEY 電子票證功能並推出期間限定加碼活動，卡友透過綁定 APP 並完成指定任務，可享儲值金與綠點回饋；讓聯名卡成為用戶接觸與理解加密貨幣的重要入口，逐步引導用戶進入數位資產生態圈，建立從認識到參與的轉換路徑，推動數位資產融入日常生活，並為 MaiCoin 建構長期用戶成長動能。