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締造證券業最佳 永豐金證券連三年蟬聯F-ISAC「資安情資分享」特優

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券獲F-ISAC評選為「2025年度情資分享表現特優機構」，金管會副主委莊琇媛頒發獎座予永豐金證券資訊安全部協理詹純源(右)。圖／永豐金證券提供
永豐金證券獲F-ISAC評選為「2025年度情資分享表現特優機構」，金管會副主委莊琇媛頒發獎座予永豐金證券資訊安全部協理詹純源(右)。圖／永豐金證券提供

展現卓越資安防護能力與同業共好精神，引領業界新標竿。永豐金證券以實際行動守護全體證券業資安聯防韌性，今（2026）年再度榮獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）頒發情資分享表現特優機構，為近三年來唯一年年獲得特優殊榮的證券業者，締造同業最佳紀錄。

金管會高度重視金融資安情資分享與聯防運作，2025年公布《金融資安韌性發展藍圖》，銜接先前金融資安行動方案 2.0，持續強化金融業面對新型資安威脅的應變能力。永豐金證券依循主管機關政策方向，持續推動偕同防禦機制，積極參與金融資安聯防監控系統（F‑SOC），透過自身資安監控維運中心（SOC）的監控與分析機制，支援金融資安資訊分享與分析中心（F‑ISAC）進行情資彙整、跨機構分析與聯防監控作業，協助強化金融同業整體資安聯防量能。

為提升事中監控與即時防禦能力，永豐金證券於2025年持續強化自身SOC作業與分析能力，並將具代表性的異常行為與相關情資，依內部流程整理後主動分享予F‑ISAC，協助同業即早掌握潛在威脅趨勢，提升聯防監控效能。此一持續投入與穩定參與機制，亦為該屆再度獲得情資分享表現特優肯定的重要關鍵之一。

從事前防患未然、事後降低傷害，進一步強化事中監控，依靠的是永豐金證券強大資安團隊。第一、團隊每日檢視資安與網路設備，交叉分析系統日誌，只要有異常連線或行為，就會啟動評估處置應對流程。同時依內部標準流程彙整攻擊型態、可能來源及觀察重點後，主動通報予F‑ISAC，協助金融同業及早辨識風險，降低整體衝擊，展現同業共好。

第二、為提升對外分享參考價值，協助同業快速理解攻擊態樣與可能影響，永豐金證依循F‑ISAC所訂定的情資格式與框架進行標準化描述，協助同業快速理解攻擊態樣與可能影響。透過這些措施，提升情資交流效率，發揮金融資安聯防「集體防禦」的整體效益。

面對未來，永豐金證券將持續深化資安治理與情資分享，攜手金融同業共同強化整體防護韌性。

永豐金 資安 金管會

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