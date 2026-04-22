領銜16家金融機構推出大語言模型 中信銀董座陳佳文點出三大效益

中信金領銜推出大語言模型，對此，中信銀董事長陳佳文今（22）日在發表會致辭時列舉有以下三大效益，包括：1、資料有互補性，不用各自作，因為每個銀行的強項不同，而人工智慧（AI）有越多好資訊，就學得越快，達到資料互補效果；2、可分攤算力的成本，因為算力很貴、是稀有資源；3、把業界標準統一，例如，中信銀與兆豐銀的行員也要互相溝通，標準不一樣，對接就有問題。

陳佳文表示，有跟上趨勢和沒跟上趨勢，未來經營差別很大，如何運用AI技術至關重要，所有一線公司都在作此努力，他也表示，世界上有三大標竿銀行在數位技術與運用上都遙遙領先同業，例如，摩根大通去年投入150億美元發展AI。

過去這一、二年來，中信銀積極和微軟合作，在「AI作助理」也取得明確進展。陳佳文盤點，例如用AI來修改程式，風控用AI作防偽偵測，理專用AI來檢視產品說明書，客服運用AI來加強服務。

而接下來的重點，陳佳文直言，是如何發展AI代理，讓AI不僅是助理，更可成為同事，亦即「虛擬行員」，成為同仁的分身；陳佳文亦指出，在拜訪其他公司過程中發現，有些AI Agent，不僅有員工編號，還有淘汰機制，而且開除AI Agent也沒人抗議，因為不受勞基法限制，不過，訓練很重要，唯有訓練才能使AI Agent合乎所用，這也讓資料庫、大語言模型就更加重要。

大語言模型作好之後，陳佳文認為，只要加上每個公司、銀行獨特的流程、產品，訓練起來就很快，未來不只投入資金，也會投入人力，透過該實作，銀行能力一定能提升。台灣的經濟成長主要是在AI硬體跟得上全球，未來希望在應用上也不落後。