金融AI大語言模型推出！彭金隆看好三大效益 今年底銀行率先使用

由中信金領銜，16家金融機構共同參與的金融大語言模型今（22）日正式推出，金管會主委彭金隆在發表會致辭時特別指出，今年底就會先推出第一版銀行的大語言模型，接下來將是保險、證券及其他金融產業逐步使用，彭金隆還特別指出，有三大效益，這三大效益包括了：

1、強化國家主權人工智慧（AI）的運用，而且可將在地法規、監理實務與產業知識內化，降低對國外大語言模型的依賴

2、推動整體技術的升級，16家銀行參與並結合各方資源，可降低重複投入成本，打造共通的AI基礎建設。

3、未來可促普惠金融、增進公共價值，還可外溢至其他中小型金融機構、企業、教育單位及社會大眾強化金融知識與服務的可及性。

彭金隆指出，金融大語言模型AI運用的重要里程埤，他讚許金融總會所扮演的整合角色、中信金領銜該計畫，也表示，金融業高度仰賴文字與語言的處理，銀行及保險已有很高的自動化潛力，這也是大語言模型催生的重要基礎，而金融業涉及很多在地監理法規，因此不能直接套用大語言模型，所以，在地化金融大語言模型的確有必要性，認為有上述的效益。

彭金隆也指出，他先前特別帶隊去拜訪國科會主委，今日國科會、數發部兩位部長都有出席該發表會，可見政府重視該計畫，他也進而表示，金融大語言模型已納入國科會AI新十大建設當中，數發部也提供主權AI的資料庫供應使用。

彭金隆指出，該計畫是起步，預計年底會有第一版以銀行知識為基礎的推理模型推出，下一階段擴充至保險、證券及其他重要金融產業知識領域，期勉金融業響應AI推動政策、持續前進，金管會將繼續支持、完善制度環境，跨部會以創新處為窗口密切合作。

除了中信金，16家參與的金融機構，還包括了台銀、土銀、台企銀、彰銀、華南金、合庫金、第一金、兆豐金等八大公股金控、銀行，和國泰金、富邦金、台新新光金、凱基金、永豐金、中華郵政、將來銀行。