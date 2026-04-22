快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

金融AI大語言模型推出！彭金隆看好三大效益 今年底銀行率先使用

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融AI大語言模型推出，金管會主委彭金隆看好三大效益。圖／本報資料照片
金融AI大語言模型推出，金管會主委彭金隆看好三大效益。圖／本報資料照片

中信金領銜，16家金融機構共同參與的金融大語言模型今（22）日正式推出，金管會主委彭金隆在發表會致辭時特別指出，今年底就會先推出第一版銀行的大語言模型，接下來將是保險、證券及其他金融產業逐步使用，彭金隆還特別指出，有三大效益，這三大效益包括了：

1、強化國家主權人工智慧（AI）的運用，而且可將在地法規、監理實務與產業知識內化，降低對國外大語言模型的依賴

2、推動整體技術的升級，16家銀行參與並結合各方資源，可降低重複投入成本，打造共通的AI基礎建設。

3、未來可促普惠金融、增進公共價值，還可外溢至其他中小型金融機構、企業、教育單位及社會大眾強化金融知識與服務的可及性。

彭金隆指出，金融大語言模型AI運用的重要里程埤，他讚許金融總會所扮演的整合角色、中信金領銜該計畫，也表示，金融業高度仰賴文字與語言的處理，銀行及保險已有很高的自動化潛力，這也是大語言模型催生的重要基礎，而金融業涉及很多在地監理法規，因此不能直接套用大語言模型，所以，在地化金融大語言模型的確有必要性，認為有上述的效益。

彭金隆也指出，他先前特別帶隊去拜訪國科會主委，今日國科會、數發部兩位部長都有出席該發表會，可見政府重視該計畫，他也進而表示，金融大語言模型已納入國科會AI新十大建設當中，數發部也提供主權AI的資料庫供應使用。

彭金隆指出，該計畫是起步，預計年底會有第一版以銀行知識為基礎的推理模型推出，下一階段擴充至保險、證券及其他重要金融產業知識領域，期勉金融業響應AI推動政策、持續前進，金管會將繼續支持、完善制度環境，跨部會以創新處為窗口密切合作。

除了中信金，16家參與的金融機構，還包括了台銀土銀台企銀、彰銀、華南金、合庫金、第一金、兆豐金等八大公股金控、銀行，和國泰金、富邦金、台新新光金、凱基金、永豐金、中華郵政、將來銀行。

金管會 中信金 彭金隆 台銀 土銀 台企銀 第一金

延伸閱讀

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

富邦金攜手價值鏈永續轉型 2030年綠色金融實績目標3.2兆元

純網銀引資開大門！金融業40%持股限制 金管會鬆綁

永豐金證券連三年蟬聯 F-ISAC「資安情資分享」特優

相關新聞

中東衝突未歇 景順：投資等級債券價值浮現

近期伊朗衝突再度凸顯全球投資等級債券的吸引力。儘管地緣政治與能源市場面臨明顯衝擊，整體信貸市場表現依然穩定，市場調整主要反映於利率變動，信貸利差並未出現失序的重新定價。

締造證券業最佳 永豐金證券連三年蟬聯F-ISAC「資安情資分享」特優

展現卓越資安防護能力與同業共好精神，引領業界新標竿。永豐金證券以實際行動守護全體證券業資安聯防韌性，今（2026）年再度榮獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）頒發情資分享表現特優機構，為近三年來唯一年年獲得特優殊榮的證券業者，締造同業最佳紀錄。

領銜16家金融機構推出大語言模型 中信銀董座陳佳文點出三大效益

中信金領銜推出大語言模型，對此，中信銀董事長陳佳文今（22）日在發表會致辭時列舉有以下三大效益，包括：1、資料有互補性，不用各自作，因為每個銀行的強項不同，而人工智慧（AI）有越多好資訊，就學得越快，達到資料互補效果；2、可分攤算力的成本，因為算力很貴、是稀有資源；3、把業界標準統一，例如，中信銀與兆豐銀的行員也要互相溝通，標準不一樣，對接就有問題。

金融AI大語言模型推出！彭金隆看好三大效益 今年底銀行率先使用

由中信金領銜，16家金融機構共同參與的金融大語言模型今（22）日正式推出，金管會主委彭金隆在發表會致辭時特別指出，今年底就會先推出第一版銀行的大語言模型，接下來將是保險、證券及其他金融產業逐步使用，彭金隆還特別指出，有三大效益，這三大效益包括了：

保險法第177條修法 各方意見不一致問題在這裡

立法院今日舉行保險法第177條條文修正的公聽會，修正案將直接把保險業務員的勞動契約，納入保險法第177條本法來管理，不過對此金管會仍強調保險法主要規範保障消費者權益和保險市場穩健，不適合納入勞動契約管理，因此能否順利完成修法，變數相當大。

富達國際「2026全球投資人研究」 市場動盪明顯投資行為分化

年初以來中東局勢持續緊張，市場波動明顯加劇，能源價格、通膨及全球經濟增長前景不確定性同步升高。富達國際最新「2026全球投資人研究」顯示，面對市場波動，全球投資人行為分化，28%趁勢尋求投資機會，25%表示市場波動不影響其投資規劃，另有21%傾向暫緩投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。