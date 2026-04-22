快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治風險升溫 群益證辦論壇助投資人掌握投資機會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

全球地緣政治風險升溫，帶動軍工產業投資熱潮興起，群益金鼎證券（6005）日前攜手黑石財經舉辦「堅韌台灣－群益軍工論壇」，邀請全訊（5222）等供應鏈與會，希望協助法人投資人更全面掌握產業布局與成長機會。

近幾年陸續爆發俄烏戰爭、以哈戰爭、美伊戰爭，地緣政治風險加劇及各國加速推動國防自主政策，軍工產業已由傳統國防體系，進一步延伸至科技製造與資本市場領域，產業關注度持續提升。

群益金鼎證券看準此一長期趨勢，日前舉辦「堅韌台灣－群益軍工論壇」，議程涵蓋「全球無人機攻防演進」、「國防供應鏈重組」及「全民防衛體系」等關鍵議題，從技術、政策到資本市場進行全面剖析，協助投資人建立系統性投資視角，打造聚焦軍工供應鏈的高端交流平台。

在企業分享方面，論壇集結全訊、中信造船、義隆電及榮剛等國防軍工及航太產業鏈企業，從實務經驗出發，分享在國防、航太及高階製造等領域的發展趨勢與營運策略，並剖析相關需求成長帶來的未來動能。

群益金鼎證券表示，本次論壇以「堅韌台灣」為核心主軸，從國防韌性出發，延伸至企業布局與投資機會，凸顯台灣在全球軍工供應鏈中的關鍵角色，並反映軍工產業已由單一領域，轉型為結合科技創新與國家戰略的重要投資主題。

台灣在半導體、精密製造及電子零組件等領域具備全球競爭優勢，隨著無人機、通訊設備與航太技術快速發展，相關產業亦受軍用需求帶動，逐步延伸至「廣義軍工」應用範疇，形成更完整的產業鏈布局。

群益金鼎證券長期深耕法人市場，持續透過主題式論壇串聯產業與資本市場。本次論壇亦規劃星光晚宴與遊艇午宴等多元交流活動，強化企業與投資人間的互動深度，並展現在高端客戶經營與活動整合上的優勢。

群益 俄烏戰爭 美伊戰爭

延伸閱讀

凱基證券成功承銷創新服務上櫃 三引擎布局 AI 半導體測試商機

證交所主辦「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會 投資人參與踴躍

中經院上調台灣 GDP 國泰 ETF 00400A 規模成長八成

AI發威！台灣GDP逆勢狂飆7.22％…00400A掛牌不到兩周規模衝破150億

相關新聞

保險法第177條修法 各方意見不一致問題在這裡

立法院今日舉行保險法第177條條文修正的公聽會，修正案將直接把保險業務員的勞動契約，納入保險法第177條本法來管理，不過對此金管會仍強調保險法主要規範保障消費者權益和保險市場穩健，不適合納入勞動契約管理，因此能否順利完成修法，變數相當大。

富達國際「2026全球投資人研究」 市場動盪明顯投資行為分化

年初以來中東局勢持續緊張，市場波動明顯加劇，能源價格、通膨及全球經濟增長前景不確定性同步升高。富達國際最新「2026全球投資人研究」顯示，面對市場波動，全球投資人行為分化，28%趁勢尋求投資機會，25%表示市場波動不影響其投資規劃，另有21%傾向暫緩投資。

新產今年股東會掀世代交替 吳昕岳、謝文珊列董事名單

新光產物保險（2850）今年股東會「交棒、傳承」 味道濃厚。新產今年董事改選，董事新面孔包括紘恩公司法人代表吳昕岳及誠謙公司法人代表謝文珊，呈現世代交替的新風貎。吳昕岳為吳東昇的次子，而謝文珊為謝孟雄的女兒。

130萬投資人息利雙收 00919 年化配息率13%完成填息

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第12次除息填息了！統計這次填息天數25天就填息年化配息率13%。22日在大盤大漲帶動下，00919以23.72元開盤後，隨即穩定上揚至23.91元完成盤中填息，也讓參與第12次填息的1,306,972位投資人息利雙收。

台新銀冠名贊助「許富凱台北小巨蛋演唱會」

演唱會經濟持續發酵，台新銀行宣布冠名贊助「許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」，並提供台新銀行卡友於4月28日上午10點，優先購買本次演唱會門票權利。喜愛許富凱的歌迷可把握機會，提前至寬宏售票平台搶先購票，與台新一同用行動支持台語金曲歌王許富凱。

元大數位帳戶攜手元大悠遊聯名卡 新戶最高拿1,600元

數位金融已轉化為現代人的生活基石，根據市場趨勢觀察，大多數消費者傾向將儲蓄與支付整合在同一個金融生態圈，以達成資金流動自動化與回饋極大化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。