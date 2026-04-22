地緣政治風險升溫 群益證辦論壇助投資人掌握投資機會

全球地緣政治風險升溫，帶動軍工產業投資熱潮興起，群益金鼎證券（6005）日前攜手黑石財經舉辦「堅韌台灣－群益軍工論壇」，邀請全訊（5222）等供應鏈與會，希望協助法人投資人更全面掌握產業布局與成長機會。

近幾年陸續爆發俄烏戰爭、以哈戰爭、美伊戰爭，地緣政治風險加劇及各國加速推動國防自主政策，軍工產業已由傳統國防體系，進一步延伸至科技製造與資本市場領域，產業關注度持續提升。

群益金鼎證券看準此一長期趨勢，日前舉辦「堅韌台灣－群益軍工論壇」，議程涵蓋「全球無人機攻防演進」、「國防供應鏈重組」及「全民防衛體系」等關鍵議題，從技術、政策到資本市場進行全面剖析，協助投資人建立系統性投資視角，打造聚焦軍工供應鏈的高端交流平台。

在企業分享方面，論壇集結全訊、中信造船、義隆電及榮剛等國防軍工及航太產業鏈企業，從實務經驗出發，分享在國防、航太及高階製造等領域的發展趨勢與營運策略，並剖析相關需求成長帶來的未來動能。

群益金鼎證券表示，本次論壇以「堅韌台灣」為核心主軸，從國防韌性出發，延伸至企業布局與投資機會，凸顯台灣在全球軍工供應鏈中的關鍵角色，並反映軍工產業已由單一領域，轉型為結合科技創新與國家戰略的重要投資主題。

台灣在半導體、精密製造及電子零組件等領域具備全球競爭優勢，隨著無人機、通訊設備與航太技術快速發展，相關產業亦受軍用需求帶動，逐步延伸至「廣義軍工」應用範疇，形成更完整的產業鏈布局。

群益金鼎證券長期深耕法人市場，持續透過主題式論壇串聯產業與資本市場。本次論壇亦規劃星光晚宴與遊艇午宴等多元交流活動，強化企業與投資人間的互動深度，並展現在高端客戶經營與活動整合上的優勢。