回應保險法177條修法爭議 金管會副主委陳彥良強調契約自由

立法院財政委員會22日就《保險法第177條修正草案》召開公聽會，針對金管會是否宜保險業務員勞動契約之情境訂定相關規定等議題進行討論。對此，金管會副主委陳彥良回應表示，從法制定位與監理職責來看，保險法不宜直接介入勞動契約內容，應回歸既有法律體系處理，但可持續優化教育訓練管道，提升業務員的權利。

針對外界期盼金管會訂定保險業務員勞動契約規則，陳彥良表示，保險法的構成包含契約法與保險業法，核心目標在於保障消費者權益及維護市場紀律。過去監管重點著重於保險從業人員的資格條件與招攬行為管理，至於勞務契約內容究竟是僱傭、承攬或委任，應回歸民事法的契約自由原則。

陳彥良進一步比喻，每個人對於飲食喜好不同，主管機關難以強制規定「必須吃肉才健康」。他認為，大法官解釋已定調，契約定性應保留司法自治的空間，讓雙方有多種選擇。若由主管機關單方面限制勞務契約屬性，恐干涉締約自由。

勞動部專委劉政彥指出，針對保險業務員勞動契約是否納入《保險法》規範，可參照現行《旅行業管理規則》之案例，旅行業在指派導遊（不論型態為承攬、委任或僱傭）執行業務時，要求簽訂的書面契約內容不得違反主管機關公告之條件；另指出由目的事業主管機關基於產業監督與管理需求，在其主管法規中明定業主與勞工間的契約型態「尚無不可」，若未來主管機關欲研訂相關行政指導，勞動部將配合提供協助以確保勞動權益。

法務部表示，目前司法實務仍採個案判斷，但修法方向可朝保險業務員管理規則導入勞動部參與進行設計。

在公私協力與爭議處理機制方面，陳彥良正面回應第三方公正參與的必要性。他提到，目前業務員申訴委員會已具備多元代表性，包含2位消費者代表、3位學者、2位業者代表以及2位工會代表，這類對話平台應持續擴大，讓行政部門採納更多元觀點。在業務員獎懲制度方面，金管會已將業務員受停止招攬處分的「3個月以上、1年以下」修正為「1年以下」，取消3個月的下限限制，是為了給予個案裁量更多彈性空間。

針對公私協力平台，勞動部亦表態，若工會有意與公司建立協商機制，勞動部將促使勞資雙方透過自治協商提升勞務條件

針對工會爭取辦理教育訓練的訴求，陳彥良表示「多多益善」，保險業務員的管理旨在確保其具備專業知識以保護保戶權益，目前相關教育訓練作業要點已載明允許保險業務員工會參與合作。他強調，未來金管會將進一步研議如何讓相關要點更為明確，在管理與開放參與之間取得平衡。

陳彥良指出，金管會將持續在維護消費者權益、促進金融市場發展與調整勞動者權益之間，尋求各方最大共識。