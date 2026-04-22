富達國際「2026全球投資人研究」 市場動盪明顯投資行為分化

年初以來中東局勢持續緊張，市場波動明顯加劇，能源價格、通膨及全球經濟增長前景不確定性同步升高。富達國際最新「2026全球投資人研究」顯示，面對市場波動，全球投資人行為分化，28%趁勢尋求投資機會，25%表示市場波動不影響其投資規劃，另有21%傾向暫緩投資。

儘管策略不同，對於風險承受度相對一致，逾六成（63%）願意承擔一定程度波動，以換取長期成果。至於投資配置，近八成（77%）投資涵蓋在地市場，過半（56%）看好科技與AI投資前景。

全球經濟環境日趨複雜之際，地緣政治風險及供應鏈受阻加劇短期不明朗因素，各地投資人面對市場波動反應不盡相同。四分之一（25%）全球投資人表示，短期起伏不會影響其投資行為，持續堅守長線紀律；其中以荷蘭（37%）、瑞士（35%）、日本（33%）比例最高。

約五分之一（21%）選擇在波動期間暫停投資、觀望局勢，尤以香港（35%）、台灣（28%）及日本（26%）更為顯著。同時，近三成（28%）全球投資人於市場波動中尋找機會，包含鎖定受惠市場波動的產業及地區或預計投資於相對不受波動影響者，其中台灣投資人有29%採取此策略，略高於全球平均。整體全球受訪者中，僅7%表示會因波動立即拋售受影響的投資。

至於風險偏好，多數全球投資人（63%）表示願意承擔一定程度波動，追求隨時間累積的穩健回報。逾兩成（22%）只能接受輕微甚至零波動，即使回報有限，尤以日本（31%）、西班牙（31%）、義大利（29%）比例較高。僅15%能接受投資價值較大幅波動，願意承擔短期可能虧損風險，以追求長期較高潛在報酬，其中以台灣（22%）居冠、中國大陸（19%）次之、荷蘭（18%）第三。

研究顯示，近八成（77%）全球投資人表示其投資涵蓋在地市場，尤以中國大陸（91%）、台灣（89%）、澳洲（85%）比例最高。至於投組配置於在地市場的比例，全球平均為56%，亦以中國大陸（77%）居冠，其次為澳洲（67%）、法國（66%）、台灣（61%）。此趨勢反映投資人對本地市場的熟悉與信心，但亦突顯配置過度集中所潛藏的風險。透過跨市場、跨資產的分散投資，有助降低波動衝擊並拓展投資機會。

地緣政治緊張局勢加劇短期市場波動，同時突顯識別長期結構性增長趨勢的重要性。研究顯示，過半（56%）全球投資人看好未來12個月科技與AI的投資表現，明顯領先居次的能源（34%）與金融產業（25%）。儘管市場對AI泡沫風險有所關注，僅44%投資人預期AI產業短期內將出現顯著修正；相反地，43%計劃增加AI相關投資，其中又以台灣與中國大陸（各62%）、香港（56%）最為顯著。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示，市場波動是投資過程常態，即使經驗豐富的投資人也無可避免。嘗試捕捉入場時機並不容易，我們樂見多數投資人能保持長線視角並持續紀律投資。

李少傑說，地緣政治發展，包括中東局勢對能源及通膨的影響，加劇短期不確定性，更突顯紀律投資與長期佈局的重要性。歷史經驗顯示，於逆境中堅守策略的投資人，往往更能把握其後的市場復甦與成長。此外，AI展現推動未來經濟成長的關鍵潛力，但快速發展的主題難免伴隨波動。投資人應避免過度追逐短期漲勢，透過分散布局與長期策略，把握成長契機並有效控管風險。