渣打調查：人民幣跨境應用範圍擴大 企業延伸至融資與流動性管理

人民幣在岸、離岸價持續創新高，渣打集團最新研究報告《流動的人民幣：企業跨境新動能》針對全球19個產業、近300家企業進行調查，發現企業在貿易結算與供應鏈中的人民幣曝險持續增加，但相關融資與資金策略尚未完全對應，顯示人民幣正逐步融入企業財務管理架構，仍存在策略性調整空間。

調查結果指出，目前全球企業採用人民幣的動機主要來自於實際營運需求，包括貿易結算、供應鏈融資、資產負債表管理，以及外匯與利率風險控管。受訪企業中約有23%的收入與25%的成本涉及人民幣曝險，但僅有14%的資產或負債以人民幣計價，反映企業在營運曝險與資產負債表管理之間仍有落差。

報告並引用倫敦證券交易所集團（LSEG）的估算指出，若全球企業將人民幣更有系統地納入財資規劃，每年可望節省約2%的交易成本。這使得人民幣的運用開始以商業動機為導向，與企業營運更加緊密結合，並融入實體經濟需求的資金管理決策中。

報告強調，對於有實質需求的跨國企業而言，將人民幣策略整合至企業改善資產負債表結構、加強流動性管理中，將有助提升支付整體營運韌性。但全球各地區的人民幣使用模式仍存在發展的差異性；大中華與北亞區的企業正逐步從人民幣結算延伸至融資與流動性管理；東南亞則以供應鏈需求為主要驅動；中東與非洲則聚焦在能源與基礎建設相關領域；歐洲與美洲則以資本市場發行及選擇性融資多元化作為切入點。

報告也說明，隨著人民幣跨境使用的基礎措施與市場流動性持續提升，人民幣國際化的進程正朝向更結構化、制度化的方向邁進。目前，人民幣跨境支付系統（Cross-Border Inter-Bank Payments System，CIPS）已連接全球124個市場、超過1,500家金融機構，交易量年增率達43%，且在業務涉及人民幣的受訪企業中，有24%計劃在未來3年內增加使用人民幣進行在岸及離岸融資，代表人民幣在跨境交易的需求日漸提升。

渣打集團指出，全球金融格局正在發生變化，當西方經濟體仍在努力應對通膨和地緣政治時，支撐下一階段全球化進程的是人民幣的快速國際化，目前中國大陸市場已佔全球貿易額逾15%，也是超過120個經濟體的最大貿易夥伴；相對而言，人民幣在全球支付總額與外匯存底中的占比僅分別為3.1%與1.9%，顯見人民幣在國際市場使用空間仍具成長空間，而亞洲地區的貿易動能、供應鏈體系及資本市場的不斷擴張，也為企業更廣泛地使用人民幣提供誘因。