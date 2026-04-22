渣打：AI 需求撐出口動能 中東衝突影響有限

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，台灣最新3月份外銷訂單表現明顯優於市場預期，顯示人工智慧（AI）驅動需求具高度韌性，即使近期中東衝突推升能源價格，對台灣整體接單動能的實質影響仍相對有限。

胡東安表示，渣打全球研究團隊原先即判斷，中東局勢升溫雖可能透過能源價格與通膨壓力產生外溢效應，但在全球AI競賽持續加速下，各國與大型企業仍積極投入AI基礎建設與資料中心，不願在技術布局上落後，成為支撐台灣出口的重要關鍵。

從數據觀察，3月份外銷訂單以美元計價的台灣出口訂單年增率達65.9%，大幅優於市場預期的44.1%，也高於今年前兩月合計41.3%的增幅，反映AI相關需求動能持續強勁。產品結構方面，電子產品與資訊通信產品為主要成長引擎，其中電子產品年增73.7%，資訊與通訊產品更大幅成長120.9%，凸顯全球雲端服務供應商與企業持續擴充算力與硬體設備。

胡東安指出，AI需求的結構性成長，將持續支撐台灣2026年經濟表現，渣打亦維持對全年GDP成長的正向看法。不過，他提醒，隨著能源與原物料成本上升，對價格敏感度較高的產業，如消費性電子及部分傳統產業，仍可能面臨較大壓力。

相較之下，高階半導體需求具備高度剛性。台灣在先進製程及AI晶片供應鏈中占據關鍵地位，使相關廠商能將部分成本上升轉嫁至下游客戶，降低對獲利的衝擊，形成產業間表現分化。

展望後市，胡東安認為，仍須關注中期是否出現關鍵原材料供應短缺的風險，可能對晶片製造帶來潛在壓力。不過，根據近期台灣半導體業者釋出的資訊，目前供應鏈運作大致正常，相關影響仍在可控範圍內，短期尚未對生產與出貨造成明顯干擾。