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填息了！00919花25天填息、年化配息率13% 130萬投資人息利雙收

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第12次除息填息了！統計本次填息天數25天就填息，年化配息率13%；22日在大盤大漲帶動下，00919一早以23.72元開出後，隨即穩定上揚至23.95元完成盤中填息，讓參與第12次填息的130萬6,972位投資人息利雙收。

ETF理財達人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

市場法人表示，雖然台股高息ETF在台股多頭氣氛熱絡下績效落後市值型備感壓力，不過，市場有時震盪，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資的好投資工具。據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續12季維持年化配息率10%以上，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。

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