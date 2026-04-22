貝萊德：AI 獲利預期大幅上修 評價面已與大盤差不多

貝萊德智庫指出，市場對中東衝突可能緩解的期待升溫，全球股市明顯反彈，美國S&P 500 等指數更創下歷史新高。這波漲勢主要由科技股與人工智慧（AI）主題領漲，貝萊德對AI轉型的投資信心進一步提升，強化對於美股的加碼立場，尤其是受惠於AI主題的投資機會。

貝萊德指出，美國科技類股本月以來已上漲逾一成。在經歷之前的評價顯著修正後，AI投資主題的資本支出與營收成長都全面改善，AI基礎建設投資正邁向史上最快的擴張。

貝萊德指出，市場共識預估，AI基礎建設投資仍將持續上修。自去年10月以來，超大規模雲端業者對2026-2030年的資本支出預估已上調約25%。以2026年為例，原本預估資本支出將達5,200億元，最近已上調到超過7,100億元。

貝萊德表示，部分AI模型開發商的營收正快速成長。例如，自2025年底以來，Claude模型開發商Anthropic的營收已成長逾三倍，突破300億美元。由於美國以AI為主的科技股獲利預期大幅上修，美國科技股的評價不再偏貴，已回到與S&P 500 指數大致相當的水準。