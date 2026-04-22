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摩根士丹利連續12年蟬聯 Extel 亞洲研究團隊排行榜榜首

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利在Extel 21日揭曉的2026年亞洲研究團隊排行榜中再次奪魁，成為該榜單評選33年以來首家連續12年排名榜首的公司。

Extel 2026亞洲研究團隊評選過程透過來自353家金融機構、逾3,600位專業投資者的投票，評選出亞洲最佳賣方（Sell-Side）分析師團隊。此評選覆蓋除日本、澳洲及紐西蘭以外的整個亞太地區。

摩根士丹利亞洲研究團隊憑藉在全數35項研究類別中均獲得優異排名，在「公司領導者榜單（Firm Leaders Table）」與另外三家公司並列第一。其中29個團隊躋身前三名，使摩根士丹利蟬聯「加權領導者榜單（Weighted Leaders Table）」中的唯一榜首。

摩根士丹利研究團隊已連續多年在主題研究、市場策略、行業及宏觀經濟各核心研究類別中表現出色，包括自2020年設立「主題研究」類別以來，團隊在過去七年内六次排名第一，充分展現團隊在推動長遠投資機遇方面的大主題研究實力。

此外，在「科技硬體」及「資訊科技服務及軟體」研究類別連續四年蟬聯榜首，體現團隊在科技與人工智慧行業研究領域的領先地位。

其他如股票策略研究類別連續九年排名第一、宏觀經濟研究類別連續六年排名第一、電訊行業研究類別連續13年排名第一、互聯網行業研究類別連續六年排名第一。至於香港市場研究、量化研究、ESG研究及交通運輸研究類別中也排名第一。

摩根士丹利亞洲研究部主管Magdalena Stoklosa表示：我們很榮幸再次獲得Extel的認可，並衷心感謝客戶一直以來的支持和信任。摩根士丹利正積極將人工智慧技術融入研究流程，同時依賴團隊的專業判斷及嚴謹分析，將獨特見解轉化為可實行的投資建議，協助客戶在瞬息萬變的大環境中實現超額回報。

鑒於市場對宏觀研究的需求持續增加，Magdalena Stoklosa說：摩根士丹利亞洲研究團隊將繼續聚焦四大全球重點研究主題，包括未來能源、多極化世界投資、社會結構轉變以及科技擴散。

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