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台新銀行「汐止分行」喬遷開幕 服務與空間全面升級

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行汐止分行歡慶喬遷新開幕，推出多項迎新優惠活動及限定推薦禮遇專案。台新銀行／提供
台新銀行汐止分行歡慶喬遷新開幕，推出多項迎新優惠活動及限定推薦禮遇專案。台新銀行／提供

台新銀行持續深耕在地、優化服務據點，「汐止分行」於20日正式喬遷至全新地點，以更寬敞、明亮且舒適的服務空間迎接客戶。此次搬遷不僅是空間升級，更象徵服務品質與專業能量的全面提升。台新銀行秉持「認真，與你同行」的精神，持續陪伴在地個人與企業客戶穩健前行，成為值得信賴的長期金融夥伴。

台新銀行結合專業理專團隊與優質數位金融服務，致力打造高效且溫暖的全方位金融體驗。為歡慶喬遷新開幕，汐止分行特別準備象徵吉利與祝福的開運水、發財金，致贈至分行臨櫃辦理業務之客戶，亦有多項迎新好禮優惠活動，誠摯邀請舊雨新知親臨汐止分行，一同感受升級後的服務環境與嶄新風貌，共享喬遷之喜，讓台新與您攜手前行，從「新」出發。

為回饋客戶長期支持，並將分行新開幕的喜悅化為實質禮遇，汐止分行同步推出全新戶及既有財富管理會員專屬活動。即日起至2026年6月30日止，新戶親臨汐止分行開立帳戶並達成指定條件，即享獨家「體驗千萬會員權益」及專屬禮包雙重禮遇；若成功晉升為財管會員並符合指定條件，可享最高16,000元刷卡金或台新Point(信用卡)回饋。

此外，針對既有台新銀行財富管理會員，汐止分行亦推出開幕限定推薦禮遇專案，於活動期間推薦親友新加入財管會員行列，並完成指定條件，可享最高10,000元刷卡金或台新Point(信用卡)回饋，邀請客戶與親友一同共享汐止分行嶄新啟用的美好時刻。

台新銀行財富管理榮獲多項肯定，包括台灣傑出金融業菁業獎「最佳財富管理獎」，以及The Banker與PWM頒發的「台灣最佳私人銀行獎」，並獲得《今周刊》財富管理評鑑「最佳智能理財獎」與「最佳公平待客獎」等多項大獎。展望未來，台新銀行將持續深化數位服務與客戶經營，穩健守護客戶資產，成為值得長期信賴的智慧好夥伴。

台新 汐止 銀行

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