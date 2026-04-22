玉山銀行推出 TISA 服務、最低1,000元即可參與 落實普惠金融

為響應金管會亞洲資產管理中心政策並持續推動普惠金融，玉山銀行即日起正式推出台灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）服務，透過專家嚴選適合長期投資的優質基金，搭配定期定額投資方案，最低新台幣1,000元即可參與，並提供新申購不限筆數之「免申購手續費」及「免信託管理費」雙重優惠，協助顧客以小額、長期且規律的方式建立理財觀念。

即日起，顧客透過玉山行動銀行APP完成TISA約定事項簽署，即可定期定額申購TISA基金新申購不限筆數「免申購手續費」，另2026年底前申購亦可享「免信託管理費」優惠。玉山銀行TISA服務提供顧客多元日期選擇及金額調整彈性，顧客可依自身需求選擇最適合的投資規劃，為理想的退休生活建立穩健的財務基礎。除TISA基金外，亦提供上千檔共同基金投資選擇，包含符合不同市場趨勢的「嚴選基金」、「e起退休Go」以及熱門基金排行榜等，顧客透過數位通路新申購定期定額基金，同享定期定額最低申購金額1,000元、免申購手續費及信託管理費。

TISA制度為金管會積極推動的長期退休規劃專戶，鼓勵顧客以定期定額方式累積投資部位，具備免申購手續費、低門檻與低經理費等特色，不僅降低投資理財負擔，更有助提升資產管理能力與財務韌性，為退休生活預作準備。

玉山銀行不僅提供多元投資機制與優惠方案，並持續協助顧客提早進行投資規劃，提供專業且便利的財富管理服務。透過數位平台，顧客可一站式接觸共同基金、海外債券、海外ETF與股票等豐富產品，並由投資研究中心每日提供市場快訊與深度分析，協助顧客掌握全球市場動態、評估資產配置，以穩健、長期的方式逐步實現財富目標。