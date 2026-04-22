新產今年股東會掀世代交替 吳昕岳、謝文珊列董事名單

新光產物保險（2850）今年股東會「交棒、傳承」 味道濃厚。新產今年董事改選，董事新面孔包括紘恩公司法人代表吳昕岳及誠謙公司法人代表謝文珊，呈現世代交替的新風貎。吳昕岳為吳東昇的次子，而謝文珊為謝孟雄的女兒。

今年新產提名的7名董事包括：吳昕紘、何英蘭、吳昕岳、謝文珊、張茂松、吳東勝、洪子仁；獨董包括嚴長壽、周賢財、王瑞瑜、許育嘉。

董事7席中，3名紘恩公司法人代表，分別為吳昕紘、何英蘭、吳昕岳，其中吳昕岳取代原法人代表吳東昇。誠謙公司法人代表為謝文珊，取代原謝孟雄；廣明公司代表人張茂松，原為朝家投資代表人；茂煒公司代表人吳東勝；及新光醫院代表人洪子仁。

謝孟雄則是前副總統謝東閔的長子、醫界名人，同時也是現任實踐大學董事長。謝東閔與吳火獅等人創辦新產，吳火獅在成立之初就擔任副董，之後於1981年交棒謝孟雄，謝孟雄在新產的副董事長頭銜迄今45年。原總經理何英蘭3月退休，但卻名列今年成為紘恩公司法人代表，預計將在5月22日新產股東常會改選董事後，被新一屆董事會推舉為副董事長，成為我國產險史上首位女性副董。資深副總蔡世賢升任總經理，今年5月21日生效。

新產 114 年度全年簽單保費達 277.28 億，成長 5.48%，市場排名維持第三大，核保利潤維持良好表現，整體營運體質穩健。全年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高。新產今年股東會進行董事改選，同時議程排入訂定公司「買回股份轉讓員工辦法」 一案。

新產「買回股份轉讓員工辦法」中明訂，凡本公司於認購基準日前到職滿一年之正式員工或有特殊貢獻經董事會同意之本公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 員工得認購股數由本公司董事會另訂之。