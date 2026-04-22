台新銀冠名贊助「許富凱台北小巨蛋演唱會」

演唱會經濟持續發酵，台新銀行宣布冠名贊助「許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」，並提供台新銀行卡友於4月28日上午10點，優先購買本次演唱會門票權利。喜愛許富凱的歌迷可把握機會，提前至寬宏售票平台搶先購票，與台新一同用行動支持台語金曲歌王許富凱。

台新銀行總經理林淑真表示，台新長期致力為廣大歌迷爭取多元娛樂優惠，近期繼江蕙、動力火車以及頑童MJ116演唱會等指標性演唱會合作後，再度爭取到與金曲歌王許富凱合作機會，期盼透過台新的影響力，持續推動華語歌手和國內演唱會經濟向上發展，為歌迷創造更多元及完善的娛樂管道。

林淑真進一步指出，金曲台語歌王許富凱暌違五年後再度攻蛋，特別選定８月８日父親節進行演出，希望歌迷可以攜家帶眷，參與這次難得的音樂盛宴，與家人或朋友共度美好假期。台新也將致力滿足民眾多元化需求，同時邀請客戶一起感受許富凱演唱會獨特的魅力，欣賞許富凱這十五年來精采的音樂作品。

台新近年來秉持集團「認真、創新、永續」的精神，將金融服務融入藝文娛樂產業，替不同客群帶來更有溫度的生活體驗。為減輕大家的負擔，台新也提供全方位信用卡優惠，包含民眾使用寬宏售票平台購票，刷台新RICHART卡並切換好饗刷權益，還享最高3.3%回饋。

台新未來將繼續支持各類演唱會進行，活絡娛樂產業，為民眾及客戶帶來更多精采的演出。更多「台新銀行 許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」活動資訊，請至台新銀行官方網站或寬宏售票平台查詢。