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元大數位帳戶攜手元大悠遊聯名卡 新戶最高拿1,600元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大數位帳戶攜手元大悠遊聯名卡─新戶最高拿1,600元，月月登入再抽10萬大獎。(元大銀行/提供)
元大數位帳戶攜手元大悠遊聯名卡─新戶最高拿1,600元，月月登入再抽10萬大獎。(元大銀行/提供)

數位金融已轉化為現代人的生活基石，根據市場趨勢觀察，大多數消費者傾向將儲蓄與支付整合在同一個金融生態圈，以達成資金流動自動化與回饋極大化。

元大銀行洞察此趨勢，強勢整合數位帳戶與新上市的悠遊聯名卡，祭出「挺你的數位生活」行銷活動，透過「數位帳戶活儲優利」及「信用卡消費加碼」的聯手出擊，新戶最高可獲得1,600元回饋金，並享有最高3%的專屬優利及每月高達99次的免跨行轉帳/提款手續費優惠，更有機會抱走10萬元大獎，讓每一筆日常消費都能在數位工具的助攻下，轉化為實質的聰明回饋。

「挺你的數位生活」活動期間自即日起至2026年6月30日止，於期間內數位帳戶新戶申辦元大悠遊聯名卡，並在核卡後完成任一筆刷卡消費即可獲得500元回饋，另完成悠遊聯名卡任務再拿1,100元回饋，總回饋最高可達1,600元，還同步加碼iPhone 17、iPad mini及AirPods 4共120台頂級3C好禮抽獎。

此外，數位帳戶新戶在審核成功後六個月內，皆能享有5萬元以內「最高3%」的活儲優利，即便存款超過5萬元，仍享有階梯式利率加碼。以存入20萬元為例，新戶六個月預估就能輕鬆累積約1,369元的利息，除了高利吸引力外，新戶還能享有每月99次的跨行轉帳與提款免手續費優惠，大幅節省日常交易的成本。

元大銀行同樣也不忘回饋長期支持的既有客戶，活動期間內既有客戶只需申辦數位帳戶且登入新版行動銀行APP，即可輕鬆獲得100元回饋，並同步獲得10萬元大獎的抽獎資格。在資金運用的靈活性上，既有客戶也享有最高1.125%的階梯式活儲優利，以存入60萬元試算，六個月預估可獲得約2,505元利息收入，讓大筆資金在保有靈活流動性的同時，依然能創造穩健的收益。

元大銀行表示，將致力整合各項數位金融工具，讓金融服務更貼近大眾的日常生活，透過數位帳戶與悠遊聯名卡的深度結合，打造更便捷、更高回饋的智慧金融體驗。

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