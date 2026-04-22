景順：維持偏多股市 並偏好非美市場

景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，荷莫茲海峽的貿易流量仍是最具經濟意義的觀察指標，且停火與相關談判皆為正向進展，因此小幅上調情勢進一步降溫的預期機率。

然而，目前航運量尚未明顯回升。隨著運輸時程延遲效應逐漸浮現，部分國家在未來數周恐面臨供應吃緊壓力；即便海峽迅速重新開放，短期內商品貿易仍可能持續受干擾。儘管如此，若投資人仍對貿易最終回歸正常保持信心，市場可能傾向將相關干擾視為短期影響。

雖然3月油價走勢主導利率預期的變化，但通膨預期可能是更具參考價值的觀察指標。Benjamin Jones指出，通膨與升息預期雖於3月上升，但已在4月轉趨和緩，且在多數經濟體中仍維持穩定，尚不足以促使聯準會、歐洲央行或英國央行等主要央行進一步升息。

在荷莫茲海峽貿易尚未接近全面恢復，且短期內未出現具實質意義的和平協議的情況下，今年布蘭特原油近月期貨價格 80 美元具支撐，不過，市場情緒已較先前預期更為正向。

Benjamin Jones認為，整體的地緣政治風險溢價預料將延續一段時間，對股市仍維持偏多看法，並偏好非美市場，預期美元於年底前走弱。不過，鑑於消息面變化快速，投資布局仍宜審慎，避免過度押注於單一情境。