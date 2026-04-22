元大證券推靈活持股庫存健檢新功能 精準監控持股績效

隨著上市櫃公司年度財報相繼揭曉，市場進入股東會旺季高峰期，多數投資人在意的是持股績效，但單純以看帳面報酬的投資方式，難以判斷現有持股的投資效益，為解決此痛點，元大證券推出全新功能「靈活持股」，以庫存健檢為核心，結合數據分析與直覺化操作，協助投資人即時診斷持股體質，並透過智能條件單，落實汰弱留強策略，提升整體投資效率。

投資先生APP「靈活持股」整合庫存分析與決策工具，精準監控持股績效，三大功能亮點如下：

1.庫存健檢：庫存股股價表現對比大盤績效

整合加權報酬指數近一年的報酬率，直覺呈現庫存股相對績效，清楚標示表現「落後」、「同步」與「超越」大盤的庫存股票，讓投資人清晰掌握需要調整的弱勢配置。

2. 換股試算：用指標找更好的投資機會

針對弱勢庫存，系統提供依據報酬率與財務指標分類的快速搜尋功能，投資人可自行篩選同產業績優股與庫存股進行比較，並可進行換股試算，了解預估可換股數與手續費金額等，讓每一次決策都有數據支撐，還可以搭配條件單落實下單紀律。

3. 庫存活用：創造額外收益

結合雙向借券、券差出借與股票借貸等工具，提供投資人自由運用，使其在等待市場時機的同時，創造額外的現金流與資產利用價值。

元大證券表示，「靈活持股」不只是庫存股檢視工具，更是投資決策升級的起點，投資人即日起登入投資先生APP即可體驗。用數據看懂持股、用策略放大報酬，元大證券協助投資人在快節奏的股市中，掌握主動權。