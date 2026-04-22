群益捐血送愛19年結合 ESG 深耕公益 榮獲「捐血績優團體」肯定

群益金鼎證券長期關注社會需求、落實永續發展，推動各項公益活動不遺餘力。「群起獻愛心，攜手做公益」捐血活動今年將邁入第19年，捐血活動多年來在全台各地的持續深耕，深獲台灣血液基金會高度肯定，4月19日獲頒「捐血績優團體」殊榮，由執行副總裁王雅芳代表出席受獎，彰顯企業對社會的實質貢獻與長期承諾。

群益金鼎證券定期舉辦捐血活動，並巧妙結合「公益禮品加乘」模式，賦予每一份熱血更深層的社會意涵。2025年特別與信望愛智能發展中心及阿古力社會企業跨界合作，透過認購信望愛青年們用心製作的手工皂，成功為身心障礙朋友開拓更廣闊的社會接納空間，點亮共融共好的生命火花；同時，攜手深耕生態永續的阿古力社會企業，選用有機健康的在地農產品作為捐血紀念，不僅守護捐血人的健康，更以實際行動力挺台灣在地小農與環境土地，串聯起醫療救助、弱勢扶助與環境永續的三重良善循環。

在全台同仁與民眾的熱情響應下，去年群益有26家分公司共同參與捐血盛會，動員規模創下歷年之最。憑藉著強大的企業凝聚力，群益在單年度內成功募集高達2,183袋熱血，刷新歷年來的輝煌紀錄。群益同仁捐血活動視為最重要的社會責任的積極實踐，進一步擴大企業公益影響力。

群益金鼎證券的捐血公益具備廣度與深度兩大核心特點。在廣度方面，群益利用分公司遍及全台的據點優勢，由北至南串聯起密集的愛心網絡；在深度方面，活動不僅是鼓勵內部同仁參與，更鼓勵分公司與在地商家一同攜手做公益，達成「金融關懷、生活共好」的目標。

群益金鼎證券將持續這19年以來「Capital Care群益關心您」為核心理念，不僅在公益領域深耕前行，更積極落實永續發展，捐血活動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的：SDG 1終結貧窮、SDG 2消除飢餓、SDG 3健康與福祉、SDG 8合適的工作與經濟成長、SDG 11永續城鄉、SDG 17多元夥伴關係，展現企業落實ESG、與社會共好的長遠承諾。