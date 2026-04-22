台灣首檔台股配置比例達三成的平衡型基金 瀚亞新基金333配置

ETF 已成為台灣投資人熱愛的投資工具之一，目前台灣市場已有超過300檔ETF發行，全球ETF檔數更高達1.2萬檔，選擇眾多反而讓投資人面臨「選擇障礙」。為回應市場需求，瀚亞投信宣布將於5月4日至8日募集瀚亞環球增長ETF組合基金 ，透過專業團隊的量化與質化雙重篩選，協助投資人一次參與台灣ETF與全球ETF的成長機會。

瀚亞投信投資長林如惠表示，隨著美國就業市場趨緩，消費動能可能受到影響，預期2026年全球經濟成長率將放緩至1.6%至 1.7%，成長動能仍主要仰賴AI相關資本支出與財富效應支撐。市場共識預估，2026年超大型雲端企業的資本支出年增幅度可達 30%，將有利於亞洲半導體與高科技出口表現，其中，韓國與台灣皆可望受惠。

林如惠指出，台灣2025年經濟成長率創下15年來新高，在具備領先全球的半導體技術優勢下，2026 年即便基期墊高，經濟成長仍有望持續展現韌性與彈性。由於台灣在AI產業中扮演關鍵供應鏈角色，外資券商普遍看好台股後市，近期亦陸續上調台股企業今、明兩年的獲利成長預期。

瀚亞環球增長 ETF組合基金為台灣市場首檔台股配置比例達三成的平衡型基金，具備高度稀有性。基金配置結合三成台股ETF（含主被動式台股ETF），同時投資於具長期成長趨勢的產業與主題式 ETF，有助於強化投資組合的整體成長動能。

根據彭博統計至2025年12月底，台灣加權股價指數在中長期表現上皆優於MSCI世界指數。台股成長動能主要來自AI迅速崛起的受惠族群，基金投資策略亦聚焦於台灣具競爭力的企業，透過納入三成台股 ETF，有助於提升整體投資組合的成長潛力。

基金經理人陳姿瑾表示，該基金投資流程將 ETF「個股化」管理，透過超過7,000項市場指標 進行量化篩選，為每檔 ETF 進行評分，並運用瀚亞獨家戰略資產配置策略，平衡不同資產類型；再搭配質化分析進行加碼或減碼，並視市場狀況適時納入具特殊題材性的投資機會，最終建構出「3／3／3 黃金配置」，即30% 台股 ETF、30% 全球股票型 ETF，以及 35% 環球債券或可轉債ETF。

統計近十年至2025年底，「3／3／3」配置策略的整體報酬表現優於傳統「股六債四」配置，有助於降低股債「同漲同跌」的風險，同時在 AI 時代下，透過提高台股比重至三成，也更具競爭優勢。

整體而言，在市場不確定性仍高的環境下，投資 ETF 同樣需要兼顧攻守配置。瀚亞環球增長 ETF 組合基金透過趨勢與主題投資提升成長性，並以多元資產配置強化防禦力，協助投資人打造核心清楚、攻守兼備的 ETF 投資組合。