快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首檔台股配置比例達三成的平衡型基金 瀚亞新基金333配置

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
3/3/3指數過往十年追蹤走勢圖。(資料來源：彭博)
3/3/3指數過往十年追蹤走勢圖。(資料來源：彭博)

ETF 已成為台灣投資人熱愛的投資工具之一，目前台灣市場已有超過300檔ETF發行，全球ETF檔數更高達1.2萬檔，選擇眾多反而讓投資人面臨「選擇障礙」。為回應市場需求，瀚亞投信宣布將於5月4日至8日募集瀚亞環球增長ETF組合基金 ，透過專業團隊的量化與質化雙重篩選，協助投資人一次參與台灣ETF與全球ETF的成長機會。

瀚亞投信投資長林如惠表示，隨著美國就業市場趨緩，消費動能可能受到影響，預期2026年全球經濟成長率將放緩至1.6%至 1.7%，成長動能仍主要仰賴AI相關資本支出與財富效應支撐。市場共識預估，2026年超大型雲端企業的資本支出年增幅度可達 30%，將有利於亞洲半導體與高科技出口表現，其中，韓國與台灣皆可望受惠。

林如惠指出，台灣2025年經濟成長率創下15年來新高，在具備領先全球的半導體技術優勢下，2026 年即便基期墊高，經濟成長仍有望持續展現韌性與彈性。由於台灣在AI產業中扮演關鍵供應鏈角色，外資券商普遍看好台股後市，近期亦陸續上調台股企業今、明兩年的獲利成長預期。

瀚亞環球增長 ETF組合基金為台灣市場首檔台股配置比例達三成的平衡型基金，具備高度稀有性。基金配置結合三成台股ETF（含主被動式台股ETF），同時投資於具長期成長趨勢的產業與主題式 ETF，有助於強化投資組合的整體成長動能。

根據彭博統計至2025年12月底，台灣加權股價指數在中長期表現上皆優於MSCI世界指數。台股成長動能主要來自AI迅速崛起的受惠族群，基金投資策略亦聚焦於台灣具競爭力的企業，透過納入三成台股 ETF，有助於提升整體投資組合的成長潛力。

基金經理人陳姿瑾表示，該基金投資流程將 ETF「個股化」管理，透過超過7,000項市場指標 進行量化篩選，為每檔 ETF 進行評分，並運用瀚亞獨家戰略資產配置策略，平衡不同資產類型；再搭配質化分析進行加碼或減碼，並視市場狀況適時納入具特殊題材性的投資機會，最終建構出「3／3／3 黃金配置」，即30% 台股 ETF、30% 全球股票型 ETF，以及 35% 環球債券或可轉債ETF。

統計近十年至2025年底，「3／3／3」配置策略的整體報酬表現優於傳統「股六債四」配置，有助於降低股債「同漲同跌」的風險，同時在 AI 時代下，透過提高台股比重至三成，也更具競爭優勢。

整體而言，在市場不確定性仍高的環境下，投資 ETF 同樣需要兼顧攻守配置。瀚亞環球增長 ETF 組合基金透過趨勢與主題投資提升成長性，並以多元資產配置強化防禦力，協助投資人打造核心清楚、攻守兼備的 ETF 投資組合。

瀚亞投信宣布將於5月4日至8日募集瀚亞環球增長ETF (左至右)瀚亞投信投資長林如惠、瀚亞投信總經理鄭立元、瀚亞投信基金經理人陳姿瑾。(瀚亞投信提供)
瀚亞投信宣布將於5月4日至8日募集瀚亞環球增長ETF (左至右)瀚亞投信投資長林如惠、瀚亞投信總經理鄭立元、瀚亞投信基金經理人陳姿瑾。(瀚亞投信提供)

台股 美國

延伸閱讀

鎖定台股市值前200大企業 統一投信宣布新主動式ETF將開募

市值投資+主動 統一推00403A聚焦台股市值前200大企業

主動式台股 ETF 績效長紅勝大盤 群益00992A 價量齊揚漲幅居冠

主動式台股 ETF 上周五全數逆勢收紅 00992A今年來54.07%漲幅居冠

相關新聞

130萬投資人息利雙收 00919 年化配息率13%完成填息

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第12次除息填息了！統計這次填息天數25天就填息年化配息率13%。22日在大盤大漲帶動下，00919以23.72元開盤後，隨即穩定上揚至23.91元完成盤中填息，也讓參與第12次填息的1,306,972位投資人息利雙收。

台新銀冠名贊助「許富凱台北小巨蛋演唱會」

演唱會經濟持續發酵，台新銀行宣布冠名贊助「許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」，並提供台新銀行卡友於4月28日上午10點，優先購買本次演唱會門票權利。喜愛許富凱的歌迷可把握機會，提前至寬宏售票平台搶先購票，與台新一同用行動支持台語金曲歌王許富凱。

元大數位帳戶攜手元大悠遊聯名卡 新戶最高拿1,600元

數位金融已轉化為現代人的生活基石，根據市場趨勢觀察，大多數消費者傾向將儲蓄與支付整合在同一個金融生態圈，以達成資金流動自動化與回饋極大化。

股市衝高開戶潮兩年齡族群最明顯 永豐金證券Q2豐迎新戶

全台開戶正熱！台股4月突破37,000點大關、創歷史新高，統計第1季新開戶人數達33萬，同步創有統計資料以來新高。熱度讓2026年首季開戶數逼近2025全年六成。其中，61歲以上與19歲以下族群最明顯，新增人數較去年底分別成長5.9％與3.4％，在各年齡層中排名前2。銀髮族與19歲以下青少年湧進台股市場，反映投資參與年齡層擴大。

台股站上37K掀開戶潮 兩年齡族群最明顯

全台開戶正熱！台股4月突破37,000點大關、創歷史新高，統計第1季新開戶人數達33萬，同步創有統計資料以來新高，熱度讓今年首季開戶數逼近2025全年六成。其中，61歲以上與19歲以下族群最明顯，新增人數較去年底分別成長5.9%與3.4%，在各年齡層中排名前二。

保險業銷售保單 金管會兩大鬆綁 即起生效

保險業銷售保單，金管會昨（21）日進行兩大鬆綁，包括開放保險業可採多元方式抽樣關懷電訪、刪除對高齡被保險人的強制電訪規定，以及調整投資型保單的業務單位自行查核頻率，由每季改為每半年，相關規定自發布日即起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。