仙台驚見熊闖入住宅區 業者籲：這類保障不可少

日本再傳野生動物闖入市區事件。根據媒體報導，宮城縣仙台市中心近日出現一頭熊，甚至闖入鄰近縣政府大樓的住宅區內，一度引發當地居民恐慌。警方緊急封鎖周邊區域，並呼籲民眾暫時避免外出，以策安全。

事實上，日本近年熊害問題持續升溫，去年更曾發生多起攻擊事件並造成人員傷亡。隨著冬眠期結束，野生動物活動範圍擴大，加上近期旅遊旺季，人潮進出頻繁，潛在風險也隨之提高。

由於日本長年位居國人海外旅遊首選，相關突發事件也引發關注。旺旺友聯提醒，民眾出國旅遊除留意當地安全資訊外，對於旅途中可能遭遇的突發狀況，如交通延誤、疾病醫療，甚至動物攻擊等風險，均應事先做好準備。

旺旺友聯指出，近期已推出納入「動物侵擾」保障的旅遊平安保險，若於旅途中因動物攻擊導致意外事故，可提供新台幣200萬元額外身故保障。同時，商品亦涵蓋班機延誤最高2.4萬元、門急診醫療保障合計7%、海外緊急醫療轉送最高5萬美元，以及提供24小時國、台語救援專線與on-call care線上衛教諮詢等服務。

旺旺友聯表示，面對旅遊型態改變與風險多元化，旅平險已不僅是傳統意外保障，更是整體風險管理的重要一環，建議民眾出國前應完整檢視保障內容。旺旺友聯相關旅遊保險商品除可透過網路投保外，亦可由各合作保經代及業務人員協助規劃，及早做好旅行風險防護，以降低突發事件帶來的衝擊。