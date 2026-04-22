凱基證券力挺 UBA 大專籃球聯賽 陪伴3萬球迷熱血應援

凱基證券長期支持體育發展，以實際行動力挺UBA大專籃球聯賽，本屆賽事決賽於4月17至19日在台北小巨蛋熱血登場，連續三天的各級組決賽共吸引超過3萬人次進場觀賽，展現大專運動所凝聚的青春能量。凱基證券走進決賽現場，與學生球員及球迷一同見證全力以赴、勇敢挑戰的精彩時刻，期盼陪伴青年學子在運動過程中培養韌性與團隊精神，將每一次努力轉化為面對未來挑戰的重要動能。

UBA大專籃球聯賽為國內規模最大的校園體育賽事之一，每年吸引超過100所學校、3,500名以上選手參與，具備高度關注度。凱基證券於決賽期間連續三天設置互動攤位，現場人潮絡繹不絕，成為賽事周邊的一大亮點，除推廣金融理財服務外，凡於現場加入「凱基證券樂活投資人」LINE官方帳號，即可體驗轉盤互動遊戲，抽取精美好禮，同時鼓勵學生踴躍參與凱基證券模擬交易「股神爭霸賽」，培養不畏失敗、持續挑戰自我的精神，並透過多項好禮與豐富獎項，協助年輕學子踏出投資理財的第一步。

此外，凱基證券同時支持國內最高層級的大專排球賽事「UVL大專排球聯賽」，為獨家贊助UVL大專排球聯賽的首家金融業者，並長期支持多項重要運動賽事，包括深受球迷喜愛的2026WBC世界棒球經典賽、2026台日棒球國際交流賽、2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽、美國最熱門職籃冠軍賽及季後賽等，持續以實際行動展現對年輕世代發展的長期承諾。

除支持校園體育外，凱基證券亦重視員工健康與永續行動，連續五年響應金控推動的「KGI Walker」活動，透過今年4月起的年度大型員工健走競賽，鼓勵每日達成萬步目標，結合ESG與公益理念，提升同仁身心健康。凱基證券將持續深耕體育支持與校園連結，與青年學子一同累積成長的力量，協助年輕世代邁向「小資金 大未來」的富足人生。