快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券力挺 UBA 大專籃球聯賽 陪伴3萬球迷熱血應援

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券力挺UBA大專籃球聯賽，與青年學子一同累積成長的力量。(凱基證券/提供)
凱基證券力挺UBA大專籃球聯賽，與青年學子一同累積成長的力量。(凱基證券/提供)

凱基證券長期支持體育發展，以實際行動力挺UBA大專籃球聯賽，本屆賽事決賽於4月17至19日在台北小巨蛋熱血登場，連續三天的各級組決賽共吸引超過3萬人次進場觀賽，展現大專運動所凝聚的青春能量。凱基證券走進決賽現場，與學生球員及球迷一同見證全力以赴、勇敢挑戰的精彩時刻，期盼陪伴青年學子在運動過程中培養韌性與團隊精神，將每一次努力轉化為面對未來挑戰的重要動能。

UBA大專籃球聯賽為國內規模最大的校園體育賽事之一，每年吸引超過100所學校、3,500名以上選手參與，具備高度關注度。凱基證券於決賽期間連續三天設置互動攤位，現場人潮絡繹不絕，成為賽事周邊的一大亮點，除推廣金融理財服務外，凡於現場加入「凱基證券樂活投資人」LINE官方帳號，即可體驗轉盤互動遊戲，抽取精美好禮，同時鼓勵學生踴躍參與凱基證券模擬交易「股神爭霸賽」，培養不畏失敗、持續挑戰自我的精神，並透過多項好禮與豐富獎項，協助年輕學子踏出投資理財的第一步。

此外，凱基證券同時支持國內最高層級的大專排球賽事「UVL大專排球聯賽」，為獨家贊助UVL大專排球聯賽的首家金融業者，並長期支持多項重要運動賽事，包括深受球迷喜愛的2026WBC世界棒球經典賽、2026台日棒球國際交流賽、2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽、美國最熱門職籃冠軍賽及季後賽等，持續以實際行動展現對年輕世代發展的長期承諾。

除支持校園體育外，凱基證券亦重視員工健康與永續行動，連續五年響應金控推動的「KGI Walker」活動，透過今年4月起的年度大型員工健走競賽，鼓勵每日達成萬步目標，結合ESG與公益理念，提升同仁身心健康。凱基證券將持續深耕體育支持與校園連結，與青年學子一同累積成長的力量，協助年輕世代邁向「小資金 大未來」的富足人生。

凱基 台北

延伸閱讀

高球／2026凱基銀行TLPGA未來賽 4月21日開打

富邦65周年／以「陪伴」定義價值！富邦在喧囂時代，用溫暖與熱情成就共好

籃球／夏日最強鬥牛戰開打 良金盃3對3開放報名高手齊聚拚榮耀

斯巴達十周年台南開跑 逾5千名選手熱血挑戰

相關新聞

130萬投資人息利雙收 00919 年化配息率13%完成填息

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第12次除息填息了！統計這次填息天數25天就填息年化配息率13%。22日在大盤大漲帶動下，00919以23.72元開盤後，隨即穩定上揚至23.91元完成盤中填息，也讓參與第12次填息的1,306,972位投資人息利雙收。

台新銀冠名贊助「許富凱台北小巨蛋演唱會」

演唱會經濟持續發酵，台新銀行宣布冠名贊助「許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」，並提供台新銀行卡友於4月28日上午10點，優先購買本次演唱會門票權利。喜愛許富凱的歌迷可把握機會，提前至寬宏售票平台搶先購票，與台新一同用行動支持台語金曲歌王許富凱。

元大數位帳戶攜手元大悠遊聯名卡 新戶最高拿1,600元

數位金融已轉化為現代人的生活基石，根據市場趨勢觀察，大多數消費者傾向將儲蓄與支付整合在同一個金融生態圈，以達成資金流動自動化與回饋極大化。

股市衝高開戶潮兩年齡族群最明顯 永豐金證券Q2豐迎新戶

全台開戶正熱！台股4月突破37,000點大關、創歷史新高，統計第1季新開戶人數達33萬，同步創有統計資料以來新高。熱度讓2026年首季開戶數逼近2025全年六成。其中，61歲以上與19歲以下族群最明顯，新增人數較去年底分別成長5.9％與3.4％，在各年齡層中排名前2。銀髮族與19歲以下青少年湧進台股市場，反映投資參與年齡層擴大。

台股站上37K掀開戶潮 兩年齡族群最明顯

全台開戶正熱！台股4月突破37,000點大關、創歷史新高，統計第1季新開戶人數達33萬，同步創有統計資料以來新高，熱度讓今年首季開戶數逼近2025全年六成。其中，61歲以上與19歲以下族群最明顯，新增人數較去年底分別成長5.9%與3.4%，在各年齡層中排名前二。

保險業銷售保單 金管會兩大鬆綁 即起生效

保險業銷售保單，金管會昨（21）日進行兩大鬆綁，包括開放保險業可採多元方式抽樣關懷電訪、刪除對高齡被保險人的強制電訪規定，以及調整投資型保單的業務單位自行查核頻率，由每季改為每半年，相關規定自發布日即起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。