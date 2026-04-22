大華銀00918再度填息 12次除息的填息紀錄達75%

台股持續上漲，不僅成長股漲勢驚人，會配發股息的價值股亦有好表現，連帶拉抬高股息ETF表現。目前在台股原型ETF中，規模排名第十的大華優利高填息30（00918）在4月21日收盤價已將3月的配息填息完成，12次除息後的填息紀錄高達75%。再度證明將填息紀錄納入指數篩選因子中，讓投資人領息不是左手換右手的真實力。

專家表示，投資高股息產品的重要條件不單只有高配息，填息是更重要的條件。而要簡單掌握填息紀錄，就是觀察總報酬表現。00918掛牌三年多，已於2025年下半年達成總報酬100%的紀錄，且配息以來任一季進場並參與四次配息，都能享有總和10%的配息率。高股利率加上高填息率，因而受到投資人喜愛。

展望後市，法人預估台股將呈高檔震盪，建議投資人追求成長之餘，仍應透過高股息ETF分散投資風險，避免重押。且透過股利收入減緩資產震盪，也是一種聰明理財。