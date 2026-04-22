美國開放退休金投資數位資產 00909後市看好

全球監管環境正迎來轉捩點，美國勞工部3月底進一步鬆綁現有規定，發布「另類資產安全港」擬議規則，隨401(k)退休金計畫的法規方向更加明確，手握數兆美元的大型退休金，即便未來僅將其投資組合的1%配置在數位資產，也可能帶來數百億美元的資金流入，為加密貨幣市場注入強心針。全台ETF少數與數位資產供應鏈相關的ETF國泰數位支付服務（00909）4月20日除息，淨值回落至42元附近，為長線看好數位支付與區塊鏈技術發展的投資人，提供極具吸引力的進場布局時點。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰指出，加密貨幣市場主角之一的比特幣在2025年10月衝上12萬美元高點後，隨後回檔至6萬美元左右震盪，近期已重新站回7萬美元大關，市場資金重拾信心。在市場熱度延續之際，另一大數位資產標的穩定幣與資產代幣化（RWA）題材也成為金融巨頭爭相布局的戰場。

法人指出，00909作為全台首檔聚焦數位支付生態系的ETF，追蹤Solactive全球數位支付服務指數，其核心投資邏輯聚焦於數位支付、數位資產軟體及數位資產基礎建設三大高具成長潛力領域，由全球已開發國家交易所中，嚴選具代表性且兼具市值規模與流動性的企業，最終精選出30檔產業領頭羊作為成分股。值得注意的是，00909的投資策略並非直接持有高波動的加密貨幣，而是分散布局於數位資產相關供應鏈，使投資人較能有效降低虛擬貨幣價格劇烈波動的風險，同時也有望搭上數位資產鏈上經濟規模化成長所帶來的資本增值紅利。

目前00909成分股涵蓋如持續持有龐大比特幣儲備的Strategy、鎖定穩定幣與RWA趨勢之Circle、Coinbase、Robinhood等關鍵產業龍頭，亦在成份股當中布局包括Nvidia、AMD等全球算力領航者，近期市場高度討論的Iris energy由比特幣挖礦商成功轉型至人工智慧雲端運算的領域，正快速加大旗下資料中心的版圖，未來與微軟的合作專案是市場關注的重點，可望挹注營收表現，也讓國泰數位支付服務後市表現備受期待。