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台股站上37K掀開戶潮 兩年齡族群最明顯

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股站上三萬七掀開戶潮。業者提供
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全台開戶正熱！台股4月突破37,000點大關、創歷史新高，統計第1季新開戶人數達33萬，同步創有統計資料以來新高，熱度讓今年首季開戶數逼近2025全年六成。其中，61歲以上與19歲以下族群最明顯，新增人數較去年底分別成長5.9%與3.4%，在各年齡層中排名前二。

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保險業銷售保單 金管會兩大鬆綁 即起生效

保險業銷售保單，金管會昨（21）日進行兩大鬆綁，包括開放保險業可採多元方式抽樣關懷電訪、刪除對高齡被保險人的強制電訪規定，以及調整投資型保單的業務單位自行查核頻率，由每季改為每半年，相關規定自發布日即起生效。

保險業務員勞動契約 維持現狀

立法院財政委員會今（22）日將召開「保險法第177條條文修正草案」公聽會，金管會於公聽會報告中，針對立委提出保險業務員與保險公司的勞動契約規定是否納入保險法，主張維持現行規定，主因是保險法是以保障消費者權益為目的，不宜針對勞動契約規定進行訂定，也避免與勞動基準法重疊。

台幣活儲優利喊到8.8%

金融市場動盪，民眾找尋讓現金暫時停泊的投資標的，為吸引新開戶者，國銀祭出小額且短期新台幣活儲的高利優惠方案，王道銀行昨（21）日宣布，今年第2季持續推出新開戶者可享新台幣2個月期階梯式活儲年利率最高8.8%，另外，目前像是樂天銀行、聯邦銀行祭出的短期台幣高利方案年利率則衝上15％，一舉拉高天花板。

純網銀股東持股限制放寬

金管會昨（21）日預告修改「商業銀行設立標準」，對純網銀做兩大鬆綁，解除金融業股東持股40%限制，並下修專業董事設置人數，有助引進多元股東和提升董事組成彈性；若5月底上路，規劃第2季增資的樂天商銀有望率先適用。

兆豐金股息創高 擬配發每股現金股利1.75元 殖利率4.4%

擁有超過49萬名股東的兆豐金控昨（21）日董事會通過2025年度股利分派，決議全部配現金，擬配發每股現金股利1.75元，若單從現金股利來看，創下歷年新高；若以歷年現金加計股票的總股利來看，則是創下歷年次高紀錄。

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