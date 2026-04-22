未結售外匯金額 攀高

金管會擬鬆綁上市櫃公司可以美元發放現金股利給外資股東，匯銀人士認為，這對目前出口商外匯收入未結售金額屢創新高，為新台幣匯率帶來潛在波動風險，將有緩解作用。關鍵匯銀指出，此有助降低換匯需求，有利平抑匯市波動，有助央行「穩匯」。

匯銀表示，未結售外匯攀升亦為匯市帶來隱憂。首先，出口商延後結匯，等同減少市場美元供給，可能使新台幣匯率表現偏弱，出現與基本面脫節情況。其次，一旦匯率走勢反轉，例如新台幣轉強，出口商可能集中結匯，短時間釋出大量美元，導致匯價暴力升值，放大市場波動。

據央行統計，2025年12月出口商外匯收入未結售金額466.39億美元，再創新高。匯銀人士指出，這一現象反映台灣出口動能強勁，在利差誘因與匯率預期影響下，企業傾向持有美元資產，累積龐大的未結售美元，也對新台幣匯率帶來潛在波動風險。新台幣昨（21）日升破31.5元，收31.489元、升值4.2分，成交量20.345億美元。

匯銀分析，未來央行監理調整可能聚焦兩大方向。首先，在申報制度上，現行用途分類並未針對「外幣股利」設有明確項目，央行可能新增專屬申報類別。

其次，在額度管理方面，若股利發放本身未涉及結匯，原則上不應計入個人1,000萬美元或法人1億美元的年度額度，但若投資人後續將美元兌回新台幣，是否須納入現行管理機制，此部分有待進一步釐清。