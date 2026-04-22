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兆豐金股息創高 擬配發每股現金股利1.75元 殖利率4.4%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
兆豐金。 圖/兆豐金控提供
兆豐金。 圖/兆豐金控提供

擁有超過49萬名股東的兆豐金控（2886）昨（21）日董事會通過2025年度股利分派，決議全部配現金，擬配發每股現金股利1.75元，若單從現金股利來看，創下歷年新高；若以歷年現金加計股票的總股利來看，則是創下歷年次高紀錄。

以兆豐金21日收盤價39.45元估算，現金股息殖利率約4.4%，現金股息殖利率表現為目前已公告股利的金控股當中暫居第一。

兆豐金控2025年稅後純益350.3億元，全年稅後純益再創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為2.36元，對照董事會決議通過的股利分派1.75元現金股利，盈餘配發率超過七成，與往年的盈餘配發率表現一致。

若以總額來看，本次擬配發的現金股利總金額高達259億餘元，這也是繼2024年度之後，2025年股利分派再度維持純現金配息、不配股的政策方向。

攤開兆豐金近年的股利表現來看，股利配發大致維持穩定區間，2024年度配發現金股利1.6元，2023年度為現金股利1.5元搭配股票股利0.3元，合計1.8元；2022年度則配發現金1.24元及股票股利0.08元，合計1.32元；2021年為現金1.4元、股票股利0.25元，合計1.65元。

整體而言，近年股利政策呈現以現金為主，部分年度則搭配小幅的股票股利，也顯示即便面對全球金融環境波動，兆豐金仍展現強勁的配息能力。

以2025年度股利分派的每股擬配發現金股利1.75元來看，現金股利創下歷年新高；不過，若加計股票股利，總股利並未超過2023年度的1.8元（現金1.5元＋股票0.3元），總股利為歷年次高。

兆豐金表示，股利政策主要由董事會綜合考量集團整體的財務比率、績效表現、子公司業務發展所需要的資本、股利配發穩定性跟持續性、營運現金流量狀況以及未分配盈餘的稅負效應等多項因素評估。

兆豐金日前已公告今年3月自結獲利，3月單月稅後純益24.01億元，月減15.43%；累計第1季稅後純益93.97億元，年增16.46%，每股稅後純益（EPS）0.63元。

EPS 股票 股息

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