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網路借貸平台訂自律規範

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

P2P網路借貸平台公會昨（21）日公布自律規範，聚焦兩大重點，包括規範網路借貸平台不得自行與出借方約定借貸或轉讓利率、也不得承諾保本保息。

P2P網路借貸平台公會在2025年4月成立後，金管會積極輔導業者訂定自律規範，過程中曾召集銀行公會與網路借貸業者直接進行溝通，經過將近一年的研議，上周三（15日）終於通過自律規範。

此次通過的自律規範主要針對先前出問題的平台態樣，明定網路借貸平台應謹守資訊媒合的角色，其中，包括不得自行與出借方約定借貸或轉讓利率、也不得承諾保本保息，避免業者重蹈覆轍甚至誤踩銀行法紅線。

此外，自律規範中也要求平台不可向出借人提供擔保或者承諾任何比例的保本保息，以免像對岸業者因為向投資人保證，結果損及自身財務，進而引發爆雷。

金管會

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