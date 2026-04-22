台幣活儲優利喊到8.8%

金融市場動盪，民眾找尋讓現金暫時停泊的投資標的，為吸引新開戶者，國銀祭出小額且短期新台幣活儲的高利優惠方案，王道銀行（2897）昨（21）日宣布，今年第2季持續推出新開戶者可享新台幣2個月期階梯式活儲年利率最高8.8%，另外，目前像是樂天銀行、聯邦銀行祭出的短期台幣高利方案年利率則衝上15％，一舉拉高天花板。

王道銀行針對新戶推出新台幣階梯高利活儲優惠，即日起至6月30日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算兩個月，可享新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元以內享年利率8.8%，新台幣100,001元至20萬元享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

樂天國際銀行也為新客戶提供新台幣10天期年利率15%的優惠，方案只到4月30日，只要在今年4月29日前完成核准開戶，就能享有優惠，每人限享一次，額度上限為5萬元。另外，在優惠活儲活動期間內成功開戶的新客戶，開戶次日至次月底，活儲餘額新台幣5萬元內享活儲年利率2.8%。

聯邦銀NewNewBank同樣針對新戶推出新台幣高利活儲，新戶於今年6月30日前成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」，限額10萬(含)內享年利率高利活儲15%優惠，逾10萬元部分依牌告利率計息 。

台新數位帳戶Richart即日起至7月1日止，針對新用戶推出新台幣活儲優惠方案，提供30萬元內2個月3.5%優利活儲方案。