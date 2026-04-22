快訊

新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣活儲優利喊到8.8%

經濟日報／ 記者葉佳華戴玉翔／台北報導

金融市場動盪，民眾找尋讓現金暫時停泊的投資標的，為吸引新開戶者，國銀祭出小額且短期新台幣活儲的高利優惠方案，王道銀行（2897）昨（21）日宣布，今年第2季持續推出新開戶者可享新台幣2個月期階梯式活儲年利率最高8.8%，另外，目前像是樂天銀行、聯邦銀行祭出的短期台幣高利方案年利率則衝上15％，一舉拉高天花板。

王道銀行針對新戶推出新台幣階梯高利活儲優惠，即日起至6月30日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算兩個月，可享新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元以內享年利率8.8%，新台幣100,001元至20萬元享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

樂天國際銀行也為新客戶提供新台幣10天期年利率15%的優惠，方案只到4月30日，只要在今年4月29日前完成核准開戶，就能享有優惠，每人限享一次，額度上限為5萬元。另外，在優惠活儲活動期間內成功開戶的新客戶，開戶次日至次月底，活儲餘額新台幣5萬元內享活儲年利率2.8%。

聯邦銀NewNewBank同樣針對新戶推出新台幣高利活儲，新戶於今年6月30日前成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」，限額10萬(含)內享年利率高利活儲15%優惠，逾10萬元部分依牌告利率計息 。

台新數位帳戶Richart即日起至7月1日止，針對新用戶推出新台幣活儲優惠方案，提供30萬元內2個月3.5%優利活儲方案。

聯邦銀行 新台幣 王道銀行

延伸閱讀

台北老牌飯店走入歷史！福容台北一館20年謝幕優惠一次看

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

終身學習券、館所通行票5月1日開抽 最高抵免1500元

匯銀：發美元股利緩台幣波動 降低資金短時間大量集中匯出入壓力

相關新聞

保險業銷售保單 金管會兩大鬆綁 即起生效

保險業銷售保單，金管會昨（21）日進行兩大鬆綁，包括開放保險業可採多元方式抽樣關懷電訪、刪除對高齡被保險人的強制電訪規定，以及調整投資型保單的業務單位自行查核頻率，由每季改為每半年，相關規定自發布日即起生效。

保險業務員勞動契約 維持現狀

立法院財政委員會今（22）日將召開「保險法第177條條文修正草案」公聽會，金管會於公聽會報告中，針對立委提出保險業務員與保險公司的勞動契約規定是否納入保險法，主張維持現行規定，主因是保險法是以保障消費者權益為目的，不宜針對勞動契約規定進行訂定，也避免與勞動基準法重疊。

台幣活儲優利喊到8.8%

金融市場動盪，民眾找尋讓現金暫時停泊的投資標的，為吸引新開戶者，國銀祭出小額且短期新台幣活儲的高利優惠方案，王道銀行昨（21）日宣布，今年第2季持續推出新開戶者可享新台幣2個月期階梯式活儲年利率最高8.8%，另外，目前像是樂天銀行、聯邦銀行祭出的短期台幣高利方案年利率則衝上15％，一舉拉高天花板。

純網銀股東持股限制放寬

金管會昨（21）日預告修改「商業銀行設立標準」，對純網銀做兩大鬆綁，解除金融業股東持股40%限制，並下修專業董事設置人數，有助引進多元股東和提升董事組成彈性；若5月底上路，規劃第2季增資的樂天商銀有望率先適用。

兆豐金股息創高 擬配發每股現金股利1.75元 殖利率4.4%

擁有超過49萬名股東的兆豐金控昨（21）日董事會通過2025年度股利分派，決議全部配現金，擬配發每股現金股利1.75元，若單從現金股利來看，創下歷年新高；若以歷年現金加計股票的總股利來看，則是創下歷年次高紀錄。

網路借貸平台訂自律規範

P2P網路借貸平台公會昨（21）日公布自律規範，聚焦兩大重點，包括規範網路借貸平台不得自行與出借方約定借貸或轉讓利率、也不得承諾保本保息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。