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保險業銷售保單 金管會兩大鬆綁 即起生效

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

保險業銷售保單，金管會昨（21）日進行兩大鬆綁，包括開放保險業可採多元方式抽樣關懷電訪、刪除對高齡被保險人的強制電訪規定，以及調整投資型保單的業務單位自行查核頻率，由每季改為每半年，相關規定自發布日即起生效。

針對銀行通路投保案件，金管會大幅放寬關懷電訪的執行方式。保險局副局長蔡火炎指出，未來保險公司除了傳統電話訪問之外，可新增親訪、視訊、遠距訪問或其他經主管機關認可的方式辦理，若電訪聯繫不成功或客戶拒訪，過去需寄送掛號信通知要保人相關風險，修正後開放可用簡訊、電子郵件或App推送通知辦理，若採數位通知三次以上未讀取，保險業者仍需補寄掛號提醒。

其次，本次修法撕掉年齡歧視標籤，取消高齡客戶強制錄音、錄影規定。蔡火炎指出，考量現行多項法規都有明定保險業需對高齡客戶承保前辦理關懷電訪，且產、壽險公會訂定的自律規範也已規定保險業需對新契約進行至少25%以上的隨機抽樣電訪，為簡化作業流程，因此刪除銀行通路投保的高齡電訪及抽樣電訪規定。

金管會同步新增「公司自訂客戶投保權益保障措施」機制，若保險公司能參酌客戶心智功能、健康狀況及教育程度等客觀事實，訂定一套辨識「脆弱性族群」的評估標準並報金管會備查，未來銷售投資型或具解約金的傳統型保單給65歲以上客戶時，即可豁免強制錄音、錄影及電訪程序。

金管會 銀行

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