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網路借貸平台公會通過自律規範 金管會盼發揮功能

中央社／ 台北21日電

P2P網路借貸平台公會2025年4月成立後，近期正式通過自律規範。金管會今天表示，P2P平台本質是金融科技業者，並非金管會轄下主管業者，不過，公會訂定自律規範在金管會期待中，期待可發揮自律功能。

網路借貸平台公會經過將近1年的研議，近期通過自律規範，針對先前出問題的平台態樣，研擬更嚴格的自律要求因應，明定網路借貸平台應謹守資訊媒合的角色，不得自行與出借方約定借貸或轉讓利率、也不能承諾保本保息等。

金管會銀行局副局長王允中在記者會上說明背景資訊，P2P網路借貸平台業者本質屬金融科技業者，並非金管會下的主管業者，因2023年5月有不法業者爆發im.B事件，假借網路借貸平台名義進行詐騙，導致很多民眾權益受損。

王允中指出，為引導P2P產業正向發展，金管會也跟內政部、法務部、數發部等多個部會共同推動P2P業者於2025年4月成立公會，藉由自律規範讓業者業務更上軌道，也可以與銀行公會對接。公會訂定自律規範也在金管會期待中，金管會尊重公會通過自律規範，也希望公會發揮自律功能，協助會員辦理業務應遵循相關規範。

王允中說明，目前合計8家業者加入網路借貸平台公會，至於規模等資訊，因並非負責業務，金管會並無相關統計資料。

金管會

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