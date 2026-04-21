半個月竟出包3次！金管會緊盯台新證 最重恐處600萬元

台新證與元富證合併後系統連環出包，短短半個月累計三起系統異常事件。金管會表示，將待證交所完成實地查核後，依違失情節評估處分，若涉及內控缺失，最重可處600萬元罰鍰，並要求提出改善計畫。

台新證合併後，4月7日起陸續發生系統異常，包括登入與查詢卡頓、4月14日成交回報異常導致投資人重複下單，衍生錯帳，及4月20日「PhoneEZ」APP記憶體不足影響操作。

證期局副局長黃仲豪指出，4月14日錯帳事件初估約9,321筆，申報錯帳金額達20.11億元，但實際損失約4,300萬元，主因錯帳經反向沖銷後會依成交價差調整，申報金額不等同最終損失。

在申報作業部分，黃仲豪表示，依規定錯帳須於T+2日(即16日)上午10時前完成申報，但台新證因資料尚未彙整完整，延至當日晚間8時才通報證交所，已違反規定，證交所可處10萬元違約金。

後續因錯帳引發信用交易申報資料，將有「過怠金」處分。依證交所規定，超過一小時以內者，處3萬元違約金，超逾一小時以上，每超過一小時，各增課一萬元。

至於第三次出包，20日是因APP主機出現記憶體不足，影響客戶下單和查詢。黃仲豪說，因這次非屬核心系統問題，因此台新證並未通報重大偶發，後續也通知客戶改用其他平台操作，有替代方式、也很短時間就處理完了。

黃仲豪說，後續將依證交所實地查核結果，視缺失情況，依證交法178-1條規定，看是否違反內控規定，可處30~600萬元罰鍰。

重點是要業者釐清事故發生原因，並要求提出整體短中長期改善措施，確保不會再發生。