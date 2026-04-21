純網銀引資開大門！金融業40%持股限制 金管會鬆綁

金管會21日預告修改「商業銀行設立標準」，對純網銀做兩大鬆綁，解除金融業股東持股40%門檻，並下修專業董事設置人數，有助引進多元股東和提升董事組成彈性；若5月底上路，規劃第2季增資的樂天商銀有望率先適用。

銀行局副局長王允中表示，主要是業者建議，純網銀成立滿三年後普遍面臨增資壓力，市場也有不少企業有意參與，希望透過修法開放多元股東。

一是股權結構鬆綁。現行規定，純網銀的金融業股東合計持股限達40%，修正後將取消此門檻，但仍維持須有單一銀行或金控持股逾25%的規定。

市場人士指出，門檻鬆綁後，非金融股東參與空間擴大。若既有金融股東有意調整持股，也更容易引入新投資人接手，整體引資彈性提升。

第二是董事會結構調整。現行純網銀專業董事須過半，新制將回歸一般商業銀行標準，改採最低席次規範。

以九席董事為例，專業董事將由五席降為三席。王允中說，專業董事責任重、資格嚴，過去招募不易，調整後有助擴大人才來源、提升董事會組成彈性。

金管會將進行30天預告程序，若無重大意見，最快5月底上路。屆時符合開業滿三年條件的業者即可適用新制。

目前國內共有三家純網銀，包括連線商業銀行、將來銀行與樂天國際商業銀行，均已開業滿三年。

據金管會統計，其中樂天商銀到2月底累積虧損29億元，已規劃第2季增資。在資本需求壓力下，引進新股東的需求最為迫切。

若修法時程順利，樂天商銀可望成為首家適用新制的純網銀。市場關注，此次股權與治理雙鬆綁，是否能帶動純網銀加速引資與擴大規模。