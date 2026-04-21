金管會放寬純網銀股東持股規定 助引進多元股東

金管會今天宣布，考量純網銀開業滿3年後，內控、董事會治理日漸成熟，放寬純網銀的金融業股東合計持股比率不用達4成以上，以利多元股東參與純網銀，也調整專業董事人數規範，後續將預告30天，最快預計5月底上路。

台灣共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行。樂天銀行與LINE Bank在2021年先後開業，將來銀行則在2022年3月開業。

金管會銀行局副局長王允中今天在記者會上表示，此次修法主要有2大調整，一是現行商業銀行設立標準第18條之1就純網銀設立時的股權結構、董事資格與人數定有規範，包括純網銀金融業發起人與股東所認股份，合計應達40%以上，且其中應有一銀行或金控公司所認股份超過25%以上。

王允中指出，考量純網銀開業都滿3年，內控與董事會治理職能運作逐漸成熟，將放寬金融業股東不用達到4成以上，但一銀行或金控公司持股仍要超過25%。外界也有很多企業對於純網銀增資有興趣，希望新措施可為純網銀引進多元背景的股東。

第二，董事專業資格規範部分，純網銀原規定專業董事要超過全體董事半數以上。王允中指出，原規範純網銀9名董事中要有5人為專業董事，新制調整回歸適用銀行負責人準則第9條規定，即銀行5人董事中至少2人為專業董事，每增加4人董事時要增加1人為專業董事。

王允中說，修法後，純網銀若有9名董事，其中只需要3名專業董事即可，不過仍要求應至少有1人具備金融科技、電子商務或電信事業等專業資格，希望讓純網銀在找專業董事上不會這麼困難。

根據金管會統計，截至今年2月底，連線銀行累積虧損達新台幣40.18億元，樂天銀累虧29.02億元，將來銀行累虧23.38億元。由於樂天銀行近期規劃辦理減資27.8億元，並預期今年6月底、7月初完成增資，外界關注樂天銀能否適用新規。

王允中指出，法規將預告30天，若無太多意見最快5月底上路，樂天銀若屆時申請增資基準日在法規上路後就可適用。

台灣3家純網銀中，連線銀行、將來銀行已陸續減增資過，連線銀行在2022年6月減資25億元、增資75億元，並在2025年6月增資50億元，資本額變更為200億元；將來銀行2023年12月減資26.43億元，並增資26.43億元，實收資本額依然為100億元；如今第3家純網銀樂天銀也規劃辦理減增資。