合庫銀行結盟力興資產 強化全方位金融服務

為積極響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，並拓展跨業合作機制，打造全方位信託生態圈。合庫銀行總經理王淑芳與力興資產管理公司董事長宮文萍，於21日共同簽署合作備忘錄，期望透過金融信託與不動產管理專業之結合，攜手提供客戶更完善且多元的資產管理服務。

面對台灣超高齡社會，民眾對退休金運用及安養信託等需求持續攀升，且鑒於我國國人持有不動產比例高，於資產規劃時，往往涉及不動產的管理，如住宅出租與租賃住宅代管及代租等需求，合庫銀行透過跨業與力興資產合作整合專業資源，有助於提升整體服務效能與品質，確保客戶能獲得更穩定且專業的服務。

力興資產為台灣金聯資產管理股份有限公司全資子公司，長期深耕租賃住宅服務產業，具備包租代管及租賃住宅管理等專業經驗。此次雙方簽署合作備忘錄，未來合庫銀行於辦理信託業務時，如客戶有不動產租賃或管理需求，得透過合作機制轉介由力興資產提供相關專業服務；而力興資產客戶如有信託規劃需求，亦可由合庫銀行提供信託商品及相關金融服務。

跨業結盟是提升信託業務深度的重要關鍵，合庫銀行未來將持續與力興資產保持緊密合作，透過雙方團隊的專業對接，優化金融信託與不動產的整合模式。