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台股再衝新高 新台幣連2升收31.489元

中央社／ 台北21日電

儘管美國與伊朗談判前景不明，但市場避險情緒已降溫，台股今天氣勢如虹，盤中與收盤指數皆創歷史新高，新台幣同步走升，盤中最高勁揚近1角，收盤收31.489元，升4.2分，創逾1個半月以來新高，匯價連2紅，台北及元太外匯市場總成交金額20.345億美元。

美國與伊朗分別警告已為戰爭做好準備，隨著兩週停火進入倒數，雙方談判仍充滿不確定性。不過，市場對中東戰事的利空反應已逐漸鈍化，台股今天開高走高，盤中大漲逾800點，最高衝上37781.83點，集中市場指數終場上漲646.31點，收37605.11點，盤中與收盤指數均寫下新高紀錄。

三大法人合計買超台股新台幣676.56億元，其中，外資大買601.53億元，創史上第7大單日買超金額紀錄。

新台幣兌美元今天以31.5元開盤，隨後便在美元走弱、台股強漲、熱錢湧入3大利多助攻下，升破31.5元大關，最高觸及31.436元、升值近1角，尾盤升幅收斂，收盤仍站穩31.4元價位，創3月初以來新高。

外匯交易員表示，今天台股創高，外資匯入力道大，帶動新台幣走升，出口商眼見近期匯價偏升，陸續進場拋匯；進口商則在31.45元、31.46元附近承接，買賣雙方拉鋸，尤其進口商買盤較強，升幅隨之收窄。

外匯交易員直言，近期台股走勢強勁，新台幣應為緩升格局，由於中東局勢尚未完全落幕，雖然利空影響逐漸淡化，市場仍偏觀望，「要站上31.3元價位，還需要更多有利消息支撐」。

根據央行統計，美元指數今天貶0.04%，主要亞幣多走升，韓元強升0.31%，新台幣升值0.13%、人民幣升0.06%、新加坡幣升0.02%，僅日圓貶值0.04%。

美國 台股 中東

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