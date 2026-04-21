聽新聞
0:00 / 0:00
台股再衝新高 新台幣連2升收31.489元
儘管美國與伊朗談判前景不明，但市場避險情緒已降溫，台股今天氣勢如虹，盤中與收盤指數皆創歷史新高，新台幣同步走升，盤中最高勁揚近1角，收盤收31.489元，升4.2分，創逾1個半月以來新高，匯價連2紅，台北及元太外匯市場總成交金額20.345億美元。
美國與伊朗分別警告已為戰爭做好準備，隨著兩週停火進入倒數，雙方談判仍充滿不確定性。不過，市場對中東戰事的利空反應已逐漸鈍化，台股今天開高走高，盤中大漲逾800點，最高衝上37781.83點，集中市場指數終場上漲646.31點，收37605.11點，盤中與收盤指數均寫下新高紀錄。
三大法人合計買超台股新台幣676.56億元，其中，外資大買601.53億元，創史上第7大單日買超金額紀錄。
新台幣兌美元今天以31.5元開盤，隨後便在美元走弱、台股強漲、熱錢湧入3大利多助攻下，升破31.5元大關，最高觸及31.436元、升值近1角，尾盤升幅收斂，收盤仍站穩31.4元價位，創3月初以來新高。
外匯交易員表示，今天台股創高，外資匯入力道大，帶動新台幣走升，出口商眼見近期匯價偏升，陸續進場拋匯；進口商則在31.45元、31.46元附近承接，買賣雙方拉鋸，尤其進口商買盤較強，升幅隨之收窄。
外匯交易員直言，近期台股走勢強勁，新台幣應為緩升格局，由於中東局勢尚未完全落幕，雖然利空影響逐漸淡化，市場仍偏觀望，「要站上31.3元價位，還需要更多有利消息支撐」。
根據央行統計，美元指數今天貶0.04%，主要亞幣多走升，韓元強升0.31%，新台幣升值0.13%、人民幣升0.06%、新加坡幣升0.02%，僅日圓貶值0.04%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。