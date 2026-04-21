台灣金聯子公司力興聯袂合庫銀行 建構包租代管、信託一站式服務

台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司21日與合作金庫銀行簽署《合作備忘錄》，雙方將聯袂建構包租代管、信託業務跨業結盟模式，提供民眾兼顧資產管理及生活照護的全方位整合式一站服務，年長者可以透過安養信託及包租代管，留房養老，獲得穩定養老基金，讓老有所養，以符合當前超高齡社會需求。

台灣金聯布局與各公股銀行異業跨界合作網絡逐漸成型，21日與合作金庫銀行簽署《合作備忘錄》，是第五家簽署合作的公股銀行。董事長宮文萍在簽署儀式致詞時表示，台灣已在114年底邁入超高齡社會，65歲以上人口占全部人口20.06%；安養信託更是有驚人成長，114年度信託財產本金約1,844億元，規模較10年前增加43倍，說明安養信託愈來愈受到重視，需求需來愈大，年長者多希望透過安養信託，讓退休生活無虞。

宮文萍指出，提供整合型全方位安養信託服務已經成為市場主流，各銀行透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，已經成為超高齡社會年長者亟需的服務，所以台灣金聯才積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。

宮文萍認為，合作金庫銀行近年來大力拓展安養信託，持續深化信託業務布局，與多元產業跨業結盟及發展創新信託商品，已連續四年榮獲金管會信託評鑑「最佳信託獎」及「員工福利信託獎」肯定，以及連續兩屆於台灣傑出金融業務菁業獎獲得「最佳個人信託金融獎」及「最佳法人信託金融獎」殊榮，顯示合作金庫銀行在信託業務方面有卓越的成就。

宮文萍說，台灣金聯今年成立剛滿25年周年，過去經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業經驗，特別是去年10月份開辦了包租代管業務，將發揮業務上的優勢，結合公股銀行信託業務，以擴大服務範圍，提供客戶更多元的服務，落實居住正義，如此公公聯手、強強合作，可滿足超高齡社會的安養需求。

面對當前社會環境及人口結構改變，宮文萍指出，台灣金聯與合作金庫銀行跨業結盟合作，透過專業分工合作，例如合作金庫銀行安養信託客戶，若有不動產包租代管需求，就可以介紹給台灣金聯，統籌房屋出租、租務行政及日常維護，協助屋主將不動產轉化為長期穩定的現金收益，而台灣金聯客戶若有信託需求亦可轉介給合作金庫銀行，可大幅減輕資產管理與日常照護上的負擔。相信透過以上結盟合作，一定可以創新需求，開創另一個新藍海市場。