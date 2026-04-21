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台新證券一個月內出包三次怎麼罰？ 金管會這麼說
外界矚目台新證券和元富證券合併一個月內資訊系統出包三次，主管機關怎麼罰？對此證期局副局長黃仲豪指出，證交所已著手進行台新證券這三次問題的實地查核及缺失了解，會看情節嚴重的程度如何來決定裁罰，裁處罰鍰金額在30萬至600萬之間，不排除一併懲處高階主管。
對於台新證券第三度出包的情況，證期局指出，主要和主機的記憶體不足有關，此一問題，在收盤之前問題已解決，這個情況在過往也曾有券商發生過類似的情況。
對於半個月內出包三次，除了罰鍰，是否會更進一步裁罰高階主管？黃仲豪指出，要看到時候出爐的調查報告，依照情節嚴重的程度來決定是否進一步裁罰高階主管。至於先前的裁罰10萬元，黃仲豪說明，這只是延遲申報所裁處的罰鍰，台新證券原本應在4月16日上午10時申報，延遲至4月16日晚上8時申報。
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