安養信託需求倍增 台灣金聯攜手合庫銀推整合服務

台灣邁入超高齡社會，安養信託需求倍增。台灣金聯今天宣布子公司力興公司與合作金庫銀行簽署合作備忘錄，將提供民眾兼顧資產管理及生活照護的全方位整合式一站服務，年長者可透過安養信託及包租代管，留房養老，獲得穩定養老基金。

台灣金聯董事長宮文萍表示，台灣已在去年底邁入超高齡社會，65歲以上人口占全部人口20.06%；安養信託更有驚人成長，114年度信託財產本金約新台幣1844億元，規模較10年前增加43倍，說明安養信託愈來愈受到重視，需求愈來愈大，年長者多希望透過安養信託，讓退休生活無虞。

宮文萍指出，提供整合型全方位安養信託服務已經成為市場主流，各銀行透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入作為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，已經成為超高齡社會年長者亟需的服務，所以台灣金聯才積極透過異業跨界，尋求與各公股銀行合作，希望整合包租代管、信託業務提供民眾更多元服務。

宮文萍認為，合作金庫銀行近年來大力拓展安養信託，持續深化信託業務布局，與多元產業跨業結盟及發展創新信託商品，而台灣金聯長期累積豐富物業修繕、招租及管理等專業經驗，盼透過公公聯手、強強合作，滿足超高齡社會的安養需求。

面對當前社會環境及人口結構改變，宮文萍指出，台灣金聯與合作金庫銀行跨業結盟合作，透過專業分工合作，例如合作金庫銀行安養信託客戶，若有不動產包租代管需求，就可以介紹給台灣金聯，統籌房屋出租、租務行政及日常維護，協助屋主將不動產轉化為長期穩定的現金收益；台灣金聯客戶若有信託需求也可轉介給合作金庫銀行，大幅減輕資產管理與日常照護上的負擔。